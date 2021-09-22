Власти Харькова просят вернуть в реестр "ковидных" больниц два медучреждения

Харьковский городской совет предлагает вернуть в реестр больниц, предназначенных для лечения больных коронавирусной инфекцией, еще два медицинских учреждения.

"Мощности трех больниц (которые сейчас используются для лечения больных с ковидом - ИФ) мы уже полностью использовали. Расширить коечный фонд можно только за счет тех медучреждений, в которых уже есть кровати для пациентов с коронавирусом. Поэтому мы подали предложение Харьковской облгосадминистрации, а они обратятся в Министерство здравоохранения, чтобы больницу №18 и роддом №2 вернули в ковидный реестр", - цитирует пресс-служба горсовета заместителя городского головы Светлану Горбунову-Рубан..

По ее словам, сейчас в медучреждениях Харькова 770 коек для ковидных пациентов.

Как сообщалось, весной в Харькове было развернуто 930 коек в пяти больницах - №13, 17, 18, 25, а также в роддоме №2. Позднее роддом и больницу №18 исключили из реестра медицинских учреждений для больных коронавирусом.