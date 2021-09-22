Ученые нашли еще одно подтверждение эффективности антител лам против COVID-19

Ученые Института Розалинды Франклин (Великобритания) и ряда других британских научных организаций подтвердили, что микро-антитела (нанотела), вырабатываемые ламами, могут эффективно нацеливаться на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, сообщает портал Medical Xpress.

"Они обнаружили, что короткие цепочки молекул, которые могут быть получены в больших количествах в лаборатории, значительно уменьшают признаки заболевания COVID-19 при введении инфицированным моделям животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нанотела дешевле в производстве и могут доставляться непосредственно в дыхательные пути с помощью небулайзера или назального спрея, поэтому их можно вводить самостоятельно дома, а не делать инъекции.

Исследовательская группа смогла создать нанотела, введя часть спайкового белка SARS-CoV-2 в ламу по имени Фифи. Хотя лама не заболела, инъекция заставила ее иммунную систему бороться, генерируя против него нанотела.

Затем у ламы был взят образец крови, и исследователи смогли очистить четыре нанотела, способных связываться с вирусом. После этого нанотела размножили на культуре клеток и объединили в цепочки по три, чтобы повысить их способность связываться с вирусом.

Команда обнаружила, что три цепи наночастиц смогли нейтрализовать как исходный вариант вируса SARS-CoV-2, так и его варианты, возникшие в результате мутаций.

Когда одну из цепей нанотел вводили хомякам, инфицированным SARS-CoV-2, у животных было отмечено заметное снижение заболеваемости, и они имели более низкую вирусную нагрузку в легких и дыхательных путях через семь дней, чем контрольная группа грызунов.

В случае успеха и одобрения нанотела могут обеспечить лечение во всем мире, поскольку производить их легче, чем человеческие антитела, и не нужно хранить в холодильных установках, отмечается в сообщении.

Исследователи полагают, что в дальнейшем технология производства нанотел может стать платформой, которую можно быстро адаптировать для борьбы с другими заболеваниями.

Как сообщалось, ранее аналогичные результаты получили ученые в США, выяснившие, что нанотела лечат тяжелую форму COVID-19 у хомяков, уменьшая количество вирусов в их дыхательных путях в миллион раз по сравнению с плацебо.

Нанотела одной из групп, в частности, связываются с той частью спайкового белка, которая сохраняется в результате мутаций, нанотела другой группы, в отличие от более крупных антител, блокируют область шипа, отвечающую за его сворачивание, с помощью которого он проникает в клетку.

Нанотела, выделенные у лам и альпак, исследуют несколько научных групп. В частности, ученые из Института биофизической химии Макса Планка в Геттингене (Германия) и Университетского медицинского центра Геттингена разработали нанотела, которые обладают всеми свойствами, необходимыми для сильнодействующего препарата против COVID-19, специалисты Гарвардской медицинской школы и Калифорнийского университета в Ирвине на их основе разработали простую и недорогую технологию для получения высокоспециализированных антител.