Минздрав поставил в регионы инновационные препараты от COVID-19

Министерство здравоохранения поставило в регионы инновационные лекарства от COVID-19, в частности 20 тыс. флаконов Bamlanivimab и 40 тыс. флаконов Etesevimab, сообщается на сайте ведомства со ссылкой на замминистра здравоохранения по европейской интеграции Александра Комариду.

"В июне рабочая приняла решение о готовности включить в протокол лечения (пациентов с COVID-19 – ИФ) препараты "Бамланивимаб" и "Этесевимаб" в случае их наличия в Украине. Сегодня лекарства уже в регионах, соответственно обновленный протокол будет регулировать их применение" , - сказал Комарида.

Препараты поставили в Украину 4 сентября при содействии посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief.

В министерстве отмечают, что механизм действия препаратов заключается в блокировании прикрепления вируса к мембране клетки, что делает невозможным попадание SARS-CoV-2 в клетки человека, нейтрализует действие вируса и способствует предотвращению развития и лечению COVID-19.