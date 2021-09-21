Медицина

15:29 21.09.2021

"Фармак" открыл офис в Объединенных Арабских Эмиратах

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"Фармак" открыл офис в Объединенных Арабских Эмиратах

Фармкомпания "Фармак" и один из крупнейших экспортеров лекарственных средств открыла офис в Объединенных Арабских Эмиратах, в дальнейшем планирует усилить экспансию на Ближнем Востоке и локализацию в Саудовской Аравии и Египте, сообщила ее пресс-служба во вторник.

Согласно пресс-релизу, на рынке Ближнего Востока продукция компании представлена с 2016 года.

"Осуществляя реализацию препаратов через локальных дистрибьюторов, компания проводила аудит потенциала рынка и анализ продуктовых ниш фармацевтики региона. В этом году с целью консолидированного управления бизнесом на Ближнем Востоке руководство "Фармака" приняло решение открыть офис компании в ОАЭ", - сообщается в пресс-релизе компании.

Возглавит новый офис Мурад Ишак Хабиб, который ранее был генеральным директором представительства компании Tabuk Pharmaceuticals и более восьми лет возглавлял в регионе Ближнего Востока деятельность компании Sandoz. По словам Хабиба, которые приводятся в сообщении, открытие офиса в ОАЭ – лишь первый стратегический шаг для "Фармака", в дальнейшем компания планирует усилить экспансию в регионе и локализацию в Саудовской Аравии и Египте.

В компании подчеркивают, что в настоящее время производственные мощности "Фармака" успешно прошли аттестацию в государственных органах ОАЭ. Также компания зарегистрировала ряд инъекционных препаратов производства "Фармак", которые уже закупаются на государственных и локальных госпитальных тендерах региона.

"Рынок Ближнего Востока для нас не является новым, и мы активно масштабирует свое присутствие в этом регионе. Центром деятельности на Ближнем Востоке мы выбрали Объединенные Арабские Эмираты", - поясняет директор по развитию бизнеса АО "Фармак" Виктор Костюк, которого цитирует пресс-служба.

При этом он напомнил, что ОАЭ имеет репутацию государства с очень высоким уровнем национальной системы здравоохранения и жестким регулированием деятельности, связанной с производством и распространением лекарственных средств. "То, что на этом рынке представлена продукция "Фармака", еще раз подтверждает высокий уровень качества наших препаратов", - отмечает Косюк.

"Фармак" – лидер фармацевтического рынка Украины. В продуктовом портфеле компании больше 220 сложнокомпонентных современных лекарственных средств. Среди основных направлений – эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты.

Офис в ОАЭ – шестой международный офис компании. В 2020 году "Фармак" увеличил экспортные поставки на 40%. Сегодня продукция производителя представлена более чем в 30 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока и Азии.

Теги: #фармак #оаэ #офис
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