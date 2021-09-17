Медицина

14:22 17.09.2021

Минздрав Украины разрешает комбинировать мРНК-вакцины от COVID-19

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Минздрав Украины разрешает комбинировать мРНК-вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины разрешает комбинировать мРНК-вакцины, если вакцина, которой делали первую прививку, недоступна.

"Минздрав в июле одобрил рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики позволить комбинировать мРНК-вакцины. Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя", - сообщило ведомство в Facebook.

Согласно сообщению, первую дозу вакцины Moderna можно комбинировать со второй дозой Comirnaty/Pfizer-BioNTech и наоборот.

Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней.

 

Теги: #коронавирус #вакцина #минздрав
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