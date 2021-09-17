Медицина

12:36 17.09.2021

В Роменской районной больнице в Сумской обл. открыли отделение экстренной медпомощи

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В Роменской районной больнице в Сумской обл. открыли отделение экстренной медпомощи

В Роменской центральной районной больнице открыли отделение экстренной медицинской помощи, которое было создано по президентской программе "Большое строительство", сообщается на сайте Сумской ОГА.

"В Сумской области сегодня мы открываем шестое по счету такое отделение. Будет еще седьмое отделение - в Глуховской городской больнице, которое мы планируем открыть в этом году", - цитируется глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

Отмечается, что капитальный ремонт первого этажа главного корпуса №1 (отделение экстренной медицинской помощи) Роменской ЦРБ осуществлялся за счет государственного, местного бюджетов и средств от хозяйственной деятельности самой больницы. Всего для создания отделения экстренной медицинской помощи потратили 6 млн грн.

 Больница уже получила современный аппарат ультразвуковой диагностики. В дальнейшем для приемного отделения планируют закупить компьютерный томограф и ангиографическое оборудование.

"Очень важно, чтобы медицинская помощь оказывалась максимально быстро и качественно. Качественная диагностика, установление диагноза и лечения в первый "золотой час" дает возможность спасти больше человеческих жизней", - подчеркнул Живицкий.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что до конца 2021 года по программе "Большое строительство" в украинских больницах будет открыто в общей сложности 200 современных приемных отделений.

Теги: #большое_строительство #сумская_область #больница
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