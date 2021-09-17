Украина может провакцинировать от COVID-19 более 70% населения – представитель ВОЗ в Украине

Украина может провакцинировать от COVID-19 более 70% населения, считает представитель Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

"Я надеюсь, что реально можно провакцинировать больше 70%. По результатам опросов в Августе мы сейчас видим, что каждый второй украинец заинтересован в то том, чтобы вакцинироваться", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Хабихт подчеркнул, что "самое важное это то, что нужно вакцинировать пожилых людей и тех, кто попадает в группу риска".

"Основным критическим вопросом является помощь людям, которые могут иметь тяжелое течение заболевания и даже умереть в отделениях интенсивной терапии. Поэтому мы сейчас не должны гнаться за показателями, а должны нацелится на определенные, целевые группы населения", - сказал он.

По словам Хабихта, в 36 странах, которые предоставили ВОЗ информацию о возрасте вакцинированных, в группке старше 60 лет вакцинированы более 70%.

"Очень важно использовать такой подход и ориентироваться именно на пожилых людей, которые имею высокие риски. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы именно так и будет поступать Украина", - сказал он.