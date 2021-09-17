Представитель ВОЗ в Украине: ВОЗ не получила полного перечня документов для признания российской вакцины "Спутник V"

ВОЗ не получила полного перечня документов для признания российской вакцины "Спутник V", сообщил представитель ВОЗ, глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

"Процесс, который мог бы позволить включить вакцину "Спутник V" в перечень разрешенных для экстренного применения, не завершен. Для того, чтобы эта вакцина была включена в перечень рекомендованных ВОЗ, наши эксперты должны изучить определенные материалы, которые должен подать производитель, должны быть проведены инспекции и проверки со стороны команды ВОЗ на производственных мощностях. Скажу так: этот процесс не завершен. Более того, ВОЗ даже не получила полный пакет документов на эту вакцину", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Хабихта, "поэтому о каком бы то ни было признании (вакцины "Спутник V" - ИФ) можно будет говорить только тогда, когда мы получим полный пакет документов".

В то же время Хабихт отметил, что ВОЗ много сделала для одобрения различными странами китайской вакцины CoronaVac.

"Эта тема – признание вакцины CoronaVac обсуждалось представителями ВОЗ и лидерами европейских стран. Можно говорить о том, что это на самом деле не только проблемы европейского региона, но и проблема глобального уровня. Кроме того, этот вопрос оговаривался в Комитете Международных медико-санитарных правил по вопросам реагирования на COVID-19 в июле 2021", - сказал он.

"Позиция ВОЗ такова: мы рекомендуем всем странам, включая членов ЕС, одобрить все вакцины, которые были включены в перечень вакцин для экстренного применения", - подчеркнул Хабихт.