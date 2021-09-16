Расходы госбюджета на борьбу с пандемией за 8 мес.-2021 составили 30 млрд грн при предусмотренных на год 36 млрд грн

Расходы государственного бюджета на борьбу с COVID-19 в январе-августе составили 30 млрд грн, тогда как в целом в 2021 году на борьбу с пандемией предусмотрено 36 млрд грн, сообщила пресс-служба Минфина в четверг.

Согласно сообщению, в том числе на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставляемой пациентам с COVID-19, и услуг по вакцинации населения от COVID-19 потрачено 11,8 млрд грн, а на закупку вакцин от COVID-19 - 9,8 млрд грн.

Указывается, что на лечение больных COVID-19 и услуг по вакцинации в рамках программы медицинских гарантий в 2021 году направлено 17,5 млрд грн, а на закупку 38 млн доз вакцин - 10,5 млрд грн.

Минфин отметил, что на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (без учета вакцин) потрачено 2,5 млрд грн, в том числе 1,7 млрд грн средств местных бюджетов.

За счет бюджета были покрыты выплаты учреждениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 в размере 14 млн грн из предусмотренных 55 млн грн.

По данным министерства, на обеспечение больниц кислородом было выделено 500 млн грн из направленных 750 млн грн, а на осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях - 18,3 млн грн из предусмотренного 1 млрд грн.

Пресс-служба отметила, что на мероприятия для социальной поддержки населения в условиях карантина выделено 2,9 млрд грн, на выплату "больничных" - 800 млн грн, в то время как всего на эти цели Министерству социальной политики было направлено 3,8 млрд грн.

В то же время на выплату пособия по безработице было потрачено 1,1 млрд грн, или 100% направленных Минэкономики средств для осуществления таких выплат, а на доплаты к зарплате военнослужащим Нацгвардии и Госпогранслужбы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения - 800 млн грн (что составляет 98% от направленных средств).

"Проектом бюджета на 2022 год предусматривается увеличение расходов на оказание медицинских услуг по программе медицинских гарантий на более 30 млрд грн по сравнению с 2021 годом. Однако также надеемся на сознательность граждан относительно важности собственных усилий для минимизации рисков, связанных с последствиями этого заболевания", - процитировала пресс-служба НБУ заместителя министра финансов Романа Ермоличева.

Сейчас Украина имеет достаточно вакцин для прививки для тех граждан, которые пока не вакцинировались, подчеркнул он.