Медицина

18:14 14.09.2021

Новая вспышка COVID-19 начинается с западной Украины, в зоне риска Черновицкая, Волынская, Львовская и Тернопольская области – KSE

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Новая вспышка COVID-19 начинается с западной Украины, в зоне риска Черновицкая, Волынская, Львовская и Тернопольская области – KSE

Новая вспышка COVID-19 начинается на территории западной Украины, в зоне риска Черновицкая, Волынская, Львовская и Тернопольская области, где динамика уровня госпитализации превышает 50%, предупреждают эксперты Киевской школы экономики (KSE)

"Вспышка снова начинается с западной Украины. В зоне риска: Черновицкая, Волынская, Львовская и Тернопольская области", - сообщается в пресс-релизе KSE.

По данным KSE, также в настоящее время отмечается рост суточной смертности. В частности, на текущей неделе зафиксировано 51 умерших от COVID-19 за сутки, в то время, как на минувшей неделе было 38 умерших.

При этом эксперты KSE отмечают, что в Украине вакцинировано 15,5% населения, по крайней мере, одной дозой, взрослого населения одной дозой вакцинировано 19%.

"Темпы вакцинации в Украине стабилизировались на высоком уровне: среднее количество прививок сейчас составляет 132 тыс. в сутки. Для удержания и наращивания темпов вакцинации, Украине необходимо более 100 тыс. вакцинаций в сутки", - отметили в KSE.

Эксперты обращают внимание, что при текущих темпах вакцинальной кампании имеющейся в Украине вакцины хватит, по крайней мере, до середины декабря 2021.

Теги: #коронавирус #kse
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