Медицина

17:20 14.09.2021

Минздрав усилит контроль над соблюдением противоэпидемических мер – Кузин

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Минздрав усилит контроль над соблюдением противоэпидемических мер – Кузин

Министерство здравоохранения намерено усилить контроль над соблюдением противоэпидемических мер, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин.

"Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, соблюдаются ли социальные дистанции", - сказал он в интервью изданию "Лига.Life".

Помимо этого, по словам Кузина, также планируется совершать "рейды" – выезды с целью проверки соблюдения противоэпидемических норм.

"Вероятнее всего, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут довольно частые визиты в области, в отдельные заведения, чтобы мы объясняли или на месте убеждались в том, что нормы работают эффективно",- сказал он.

Кузин добавил, что также в ближайшем времени ВОЗ запустит пилот по деперсонализированному мониторингу состояния ситуации с соблюдением противоэпидемиологических требований.

 

Теги: #карантин #минздрав #кузин #коронавирус
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