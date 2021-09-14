Медицина

15:48 14.09.2021

В Украине наблюдается рост коэффициента выявления и динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 – KSE

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В Украине наблюдается рост коэффициента выявления и динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 – KSE

В Украине наблюдается рост увеличения коэффициента выявления COVID-19, который сопровождается ростом динамики госпитализаций пациентов короноавирусом.

Об этом руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко сообщил на онлайн-брифинге во вторник.

"Коэффициент выявления уже превышает 6%, но нельзя смотреть только на динамику количества выявленных случаев, нужно смотреть параллельно и на госпитализацию. За последнюю неделю темпы госпитализации ускорились, мы уже имеем рост госпитализации неделя к неделе уже на уровне 31%", - сказал он.

Ганиченко отметил, что "это очень большой показатель, сейчас высокие темпы роста госпитализаций".

Он также обратил внимание на то, что на динамику разницы между выписками и госпитализациями.

"Если на прошлой неделе говорили, что госпитализация превышает выписки на треть, а две недели назад это было 25%, то сейчас госпитализация превышает выписки на 40%. Это означает, что отмечается ускорение заполняемости ковидных коек, на ковидные койки приходит больше пациентов", - сказал он.

Ганиченко отметил, что заполняемость ковидных коек увеличивается уже на 5 п.п. за неделю, в то время как неделей ранее этот показатель составлял 3 п.п., а еще ранее – 1-2 п.п.

Вместе с тем он подчеркнул, что "ситуация остается контролированной, на уровне страны койки с кислородом заняты на 22%, реанимационные на 27%".

Он отметил, что в настоящее время госпитализируется в среднем до 1 тыс. пациентов с COVID-19 в сутки, а во время весенней волны заболеваемости госпитализировалось до 1800 пациентов в сутки.

Ганиченко обратил внимание, что наиболее критическая ситуация остается в Черновицкой области, где загружены половина коек с кислородом.

Теги: #коронавирус #kse
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