Доля отечественных лекарств на фармрынке Украины за 10 лет выросла до 37% в денежном эквиваленте – исследование

Доля отечественных лекарств на фармрынке Украины за последние 10 лет выросла с 28% до 37% в денежном эквиваленте, свидетельствуют данные справочника "Фармацевтика Украины 2021", выпущенном компанией Top Lead в партнерстве с фармацевтической компанией "Дарница" при поддержке аналитического проекта Business Views.

Согласно обнародованной информации, с 2015 года объем экспорта отечественных лекарственных средств увеличился до $235 млн.

По материалам справочника, двадцатка крупнейших компаний отрасли в 2020 году смогла повысить продажи продукции, а более половины из них увеличили свое присутствие на рынке лекарственных средств.

По состоянию на начало 2021 года, объем фармрынка оценивался в $4 млрд. При этом среднегодовой темп прироста аптечного сегмента, который до начала пандемии составлял 12,6%, замедлился до 7,9%.

По мнению главы совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, своей стойкостью к глобальным экономическим потрясениям украинская фармацевтика обязана высокой степени внедрения инноваций.

Авторы исследования подчеркивают, что перед началом пандемии украинские фармпроизводители инвестировали в автоматизацию производства и диджитализацию управленческих процессов в общей сложности $1,5 млрд грн, что позволило значительно повысить эффективность труда и избежать дефицита лекарств во время локдауна.

Кроме того, авторы исследования отмечают повышение уровня цифровизации сервисной составляющей. В частности, речь идет о переходе на электронный документооборот, постепенном внедрении электронных рецептов и популяризации розничной интернет-торговли лекарственными средствами.

По прогнозам экспертов, до 2026 года доля цифровой коммерции в сфере фармпроизводства достигнет по меньшей мере 15%.

"При условии соблюдения определенного курса – углубления законодательной интеграции с ЕС, реформы системы здравоохранения, развития государственно-частного партнерства – украинская фармацевтическая отрасль продолжит реализацию своего потенциала", - подчеркивают авторы исследования.