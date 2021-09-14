Медицина

14:30 14.09.2021

Доля отечественных лекарств на фармрынке Украины за 10 лет выросла до 37% в денежном эквиваленте – исследование

2 мин читать
Доля отечественных лекарств на фармрынке Украины за 10 лет выросла до 37% в денежном эквиваленте – исследование

Доля отечественных лекарств на фармрынке Украины за последние 10 лет выросла с 28% до 37% в денежном эквиваленте, свидетельствуют данные справочника "Фармацевтика Украины 2021", выпущенном компанией Top Lead в партнерстве с фармацевтической компанией "Дарница" при поддержке аналитического проекта Business Views.

Согласно обнародованной информации, с 2015 года объем экспорта отечественных лекарственных средств увеличился до $235 млн.

По материалам справочника, двадцатка крупнейших компаний отрасли в 2020 году смогла повысить продажи продукции, а более половины из них увеличили свое присутствие на рынке лекарственных средств.

По состоянию на начало 2021 года, объем фармрынка оценивался в $4 млрд. При этом среднегодовой темп прироста аптечного сегмента, который до начала пандемии составлял 12,6%, замедлился до 7,9%.

По мнению главы совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, своей стойкостью к глобальным экономическим потрясениям украинская фармацевтика обязана высокой степени внедрения инноваций.

Авторы исследования подчеркивают, что перед началом пандемии украинские фармпроизводители инвестировали в автоматизацию производства и диджитализацию управленческих процессов в общей сложности $1,5 млрд грн, что позволило значительно повысить эффективность труда и избежать дефицита лекарств во время локдауна.

Кроме того, авторы исследования отмечают повышение уровня цифровизации сервисной составляющей. В частности, речь идет о переходе на электронный документооборот, постепенном внедрении электронных рецептов и популяризации розничной интернет-торговли лекарственными средствами.

По прогнозам экспертов, до 2026 года доля цифровой коммерции в сфере фармпроизводства достигнет по меньшей мере 15%.

"При условии соблюдения определенного курса – углубления законодательной интеграции с ЕС, реформы системы здравоохранения, развития государственно-частного партнерства – украинская фармацевтическая отрасль продолжит реализацию своего потенциала", - подчеркивают авторы исследования.

Теги: #лекарства #справочник #фармринок #дарница
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:40 04.09.2021
США передали Украине гуманитарный груз с инновационными лекарствами против COVID-19

США передали Украине гуманитарный груз с инновационными лекарствами против COVID-19

11:45 19.08.2021
Ткаченко о моратории на рекламу лекарств: эта реклама составляет треть доходов телевизионщиков

Ткаченко о моратории на рекламу лекарств: эта реклама составляет треть доходов телевизионщиков

15:29 18.08.2021
Кабмин Украины продлил сроки предоплаты при международных закупках лексредств

Кабмин Украины продлил сроки предоплаты при международных закупках лексредств

12:52 06.08.2021
Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет

Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет

17:02 05.08.2021
Е-рецепт для всех рецептурных препаратов заработает в марте 2022 года – Радуцкий

Е-рецепт для всех рецептурных препаратов заработает в марте 2022 года – Радуцкий

14:29 21.07.2021
Кабмин урегулировал порядок ввоза незарегистрированных лекарств

Кабмин урегулировал порядок ввоза незарегистрированных лекарств

14:07 15.07.2021
Рада запретила продажу лекарственных средств детям до 14 лет

Рада запретила продажу лекарственных средств детям до 14 лет

12:53 05.06.2021
Украинец пытался вывезти за границу 300 ампул лекарственных средств на сумму более 10 млн грн

Украинец пытался вывезти за границу 300 ампул лекарственных средств на сумму более 10 млн грн

12:38 02.06.2021
Рада хочет запретить продажу лекарств детям до 14 лет

Рада хочет запретить продажу лекарств детям до 14 лет

18:56 28.04.2021
Стоимость бренда фармкомпании "Дарница" в 2021г оценивается в $187,23 млн

Стоимость бренда фармкомпании "Дарница" в 2021г оценивается в $187,23 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вакцины на данном этапе скорее призваны защищать от тяжелых форм COVID-19, а не добиваться коллективного иммунитета - ВОЗ

Система здравоохранения готова к госпитализации до 90 тыс. пациентов с COVID-19, большее количество будет критично – Ляшко

Украина получила $ 35,8 млн финпомощи для уменьшения влияния COVID-19

Всемирный банк может предоставить Украине $150 млн в случае необходимости экстренного реагирования на COVID-19

Система здравоохранения Украины готова к росту заболеваемости COVID-19 – министр

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине наблюдается рост коэффициента выявления и динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 – KSE

Все областные клинические больницы Украины в ближайшие годы планируют обеспечить вертолетными площадками

Фармкомпания "Лекхим" планирует в 2023 г. запустить первую очередь своего завода в Узбекистане – глава НС группы "Лекхим"

Реновация промышленных объектов дает возможности для развития отечественного фармпроизводства – мнение

Вакцины на данном этапе скорее призваны защищать от тяжелых форм COVID-19, а не добиваться коллективного иммунитета - ВОЗ

В Украине увеличивается количество пролеченных методом тромболизиса случаев инсульта – эксперты

"Фрезениус Медикал Кер Украина" обеспокоена возможным давлением на суд в делах о выплатах компенсации компании за оказанные услуги гемодиализа

ВБ готов выделить Украине $230 млн до декабря-2021 в рамках инициативы COVAX по вакцинации

Система здравоохранения готова к госпитализации до 90 тыс. пациентов с COVID-19, большее количество будет критично – Ляшко

Минздрав ожидает возврата в бюджет ПМГ 5,5 млрд грн, которые были забраны на закупку вакцин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА