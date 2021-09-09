В Украине увеличивается количество пролеченных методом тромболизиса случаев инсульта – эксперты

В Украине увеличивается количество пролеченных методом тромболизиса случаев инсульта, но распространение этого метода все равно недостаточно.

К такому выводу пришли участники круглого стола "Оказание медицинской помощи при инсульте время пандемии COVID-19", проведенного в Киеве в четверг.

"Благодаря реализации Программы медицинских гарантий (ПМГ) и обучению врачей, количество тромболитических вмешательств увеличилась и продолжает увеличивается примерно на 0,5% в год от всех случаев ишемического инсульта", - сказал руководитель Инсультного центра клинической больницы "Феофания", член рабочих групп Минздрава и НСЗУ по вопросам инсульта Дмитрий Лебединец.

По его словам, в 2018 году методом тромболизиса были пролечены 0,5% с ишемическим инсультом, в 2019 году – 1%, в 2020 году уже около 1,5% от всех случаев ишемического инсульта.

"Мы видим, что есть рост. В 2021 году мы надеемся, что лечение этим методом будет еще расти, потому, что сегодня стоимость тромболитика включена в ПМГ и может быть покрыта за счет бюджета", - сказал он.

Лебединец отметил, что тромболизис является одним из критериев оказания помощи пациентам с инсультом.

"Если правильно выстроена система, то количество тромболизисов растет. Правда, есть страны, где количество тромболизисов достигает 20% всех случаев ишемического инсульта", - сказал он.

В свою очередь, и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Дмитрий Самофалов отметил, что в 2021 году в рамках ПМГ на лечение инсульта НСЗУ заключили контакты с 237 медучреждениями, которым в рамках ПМГ за лечение пациентов с инсультом выплачено 1,1 млрд грн с начала 2021 года.

"Это пролечено около 80 тыс. пациентов с инсультом", - сказал он.

Самофалов пояснил, что в настоящее время НСЗУ имеет два типа контактов с медучреждениями на лечение пациентов с инсультом: контракты с медучреждения, которые могут выполнять только тромболизис, и контракты с медучреждениями, которые могут выполнять эндоваскулярные вмешательства по удалению тромбов – тромбоэкстракцию.

"Мы растаиваем, чтобы пациенты с инсультом доставляли только в те медучреждения, которые имеют договоры с НСЗУ и обученные мультидисциплинарные команды", - сказал он.

САмофалов уточнил, что тариф на лечение инсульта без тромболизиса/тромбоэкстракции составляет 15 тыс. грн, лечение методом тромболизиса – 54 тыс. грн, тариф на эндоваскулярное вмешательство – 94 тыс. грн.

Самофалов выразил надежду, что в ПМГ 2022 года эти тарифы будут увеличены.

При этом он уточнил, что в 2020 году в Украине было проведено всего около 200 тромбоэкстранций при инсульте.

Метод тромболизиса при инсульте заключается во внутривенном введении лекарств, которые обладают свойством быстро растворять тромб, перекрывающий доступ крови в область головного мозга.