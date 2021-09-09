"Фрезениус Медикал Кер Украина" обеспокоена возможным давлением на суд в делах о выплатах компенсации компании за оказанные услуги гемодиализа

"Фрезениус Медикал Кер Украина", представитель немецкой компании, мирового лидера по предоставлению диализных услуг и продукции для диализа, обеспокоена возможным давлением на суд в делах о выплатах компенсации компании за оказанные услуги гемодиализа.

"ООО "Фрезениус Медикал Кер Украина" выражает обеспокоенность возможным давлением со стороны местных СМИ и органов государственной власти, осуществляющих на суды, рассматривающие дела об оплате за услуги гемодиализа для пациентов с хронической болезнью почек V стадии", - говорится в заявлении компании, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В компании отмечают, что "Фрезениус" ежегодно подает судебные иски, чтобы получить компенсацию из бюджета за фактически оказанные медицинские услуги гемодиализа. При этом в компании подчеркивают, что ежегодно суды удовлетворяли эти иски. "Однако в этом году суд впервые не учел специфику процедуры гемодиализа и отказал в компенсации средств за фактически оказанные медицинские услуги гемодиализа. Последним подтверждением того, что на суды вероятно оказывают давление, является удовлетворение в конце августа 2021 года апелляционной жалобы прокурора, который вообще не участвовал в деле о выплате "Фрезениус" компенсации в размере 14,7 млн грн за лечение методом гемодиализа", - говорится в заявлении компании.

В компании подчеркивают, что гемодиализ - жизненно необходимое лечение для людей с хронической болезнью почек V стадии. "Пациент с таким диагнозом вынужден пожизненно проходить процесс очистки крови с помощью аппарата "искусственная почка" три раза в неделю в течение четырех часов в специализированных медицинских центрах. Без регулярного прохождения гемодиализа человек с почечной недостаточностью умирает", - напоминают в компании.

"Фрезениус Медикал Кер Украина" уточняет, что компания вынуждена отстаивать в судах возможность получения компенсации из бюджета за фактически оказанные услуги гемодиализа уже в течение 10 лет. В частности, речь идет об услугах гемодиализа в диализных центрах "Фрезениус" в Чернигове и Черкассах "даже тогда, когда с компанией не были перезаключены, продлены и/или заключены договоры на оказание медицинских услуг".

"Фрезениус" как дочернее предприятие мирового лидера по производству продуктов и оказания услуг для людей с почечной недостаточностью не мог прекратить лечение пациентов, которые в то время не имели альтернативы на получение гемодиализа в других клиниках Чернигова и Черкасс, ведь это имело бы для них летальные последствия. Мы не могли отказать пациентам в жизненно необходимой процедуре и сообщили об этом местным властям и самим пациентам. Поэтому продолжали оказывать услуги: все пациенты получали и получают диализное лечение бесплатно", - подчеркивают в компании.

В компании напоминают, что в 2018 году компания получила решение Верховного суда, который обязал уполномоченные государством органы оплатить "Фрезениусу" как предоставителю медицинских услуг гемодиализа их стоимость за счет бюджетных средств, независимо от того, были ли проведены закупки или подписан договор.

"Ежегодные специальные субвенции не доходили до "Фрезениус Медикал Кер Украина", поскольку местные распорядители средств не могли определить, как проводить процедуру закупки, поэтому в течение многих лет все иски компании на возмещение средств по пролеченных пациентов удовлетворяли на основании решения Верховного суда об особенностях услуги диализа, не заказывать которые государство не могло. Однако в 2021 году при рассмотрении очередного аналогичного дела, которое по принципу унифицированности и предсказуемости судебных решений должно было закончиться в пользу "Фрезениус Медикал Кер Украина", на судей Верховного суда начали осуществлять информационное и, вероятно, административное давление", - считают в компании.

В "Фрезениус Медикал Кер Украина" напоминают, что по данным Национального реестра, опубликованным в 2020 году, хронической болезнью почек терминальной (V) cтадии диагностирована в Украине в 12 тыс. человек, однако лишь примерно половина из них получали заместительную почечную терапию методом гемодиализа из-за отсутствия достаточного количества диализных мест в медицинских учреждениях.

"Фрезениус Медикал Кер Украина" является дочерним предприятием немецкого мирового лидера продуктов и услуг для людей с почечной недостаточностью, который обеспечивает диализным лечением пациентов более чем в 4 тыс. клиник во всем мире.

В 2009 году иностранный инвестор "Фрезениус Медикал Кер" при содействии государства начал проект международного партнерства в помощи больным хронической болезнью почек V стадии, в рамках которого были открыты диализные медцентры в Чернигове и Черкассах.