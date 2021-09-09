Медицина

13:17 09.09.2021

ВБ готов выделить Украине $230 млн до декабря-2021 в рамках инициативы COVAX по вакцинации

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ВБ готов выделить Украине $230 млн до декабря-2021 в рамках инициативы COVAX по вакцинации

Всемирный банк выразил готовность выделить Украине $230 млн до декабря-2021 по проекту "Экстренного реагирования на COVID-19 и вакцинации в Украине" в рамках глобальной инициативы COVAX, сообщило Министерство финансов.

"Стороны обсудили соглашение Экстренного реагирования на COVID-19 и вакцинацию в Украине". Аруп Бенерджи (региональный директор ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины - ИФ) указал, что банк готов выделить Украине $230 млн до декабря 2021 года в рамках глобальной инициативы COVAX", – сообщается на сайте Минфина со ссылкой на итоги встречи министра финансов Сергея Марченко и Арупа Бенерджи.

Команда ВБ также выразила готовность поддерживать Украину на каждом этапе реформирования пенсионной системы.

Теги: #вб #covax
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