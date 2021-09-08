Медицина

16:46 08.09.2021

Минздрав ожидает возврата в бюджет ПМГ 5,5 млрд грн, которые были забраны на закупку вакцин

1 мин читать
Минздрав ожидает возврата в бюджет ПМГ 5,5 млрд грн, которые были забраны на закупку вакцин

Министерство здравоохранения ожидает возврата в бюджет Программы медицинских гарантий (ПМГ) 5,5 млрд грн, которые были забраны на закупку вакцин.

"Мы надеемся, что при голосовании изменений в госбюджет нам вернут эти деньги, которые были забраны из ПМГ - 5,5, млрд, которые мы забирали для того, чтобы закупить иммунобиологические препараты", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования в среду.

Как сообщалось, в начале года Кабмин перераспределил на закупку вакцин от COVID-19 6,5 млрд за счет бюджета финансирования программы медгарантий на 2021 год.

Теги: #средства #пмг #вакцины
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:37 28.08.2021
Минздрав планирует усовершенствовать систему контроля работающих в ПМГ клиник со стороны НСЗУ

Минздрав планирует усовершенствовать систему контроля работающих в ПМГ клиник со стороны НСЗУ

19:29 24.08.2021
Польша предоставила Украине 650 тыс. доз вакцины AstraZenecа

Польша предоставила Украине 650 тыс. доз вакцины AstraZenecа

20:35 22.08.2021
Зеленский о параде к 30-летию Независимости: Украина должна показать свои военно-технические достижения и расходы на силовой блок

Зеленский о параде к 30-летию Независимости: Украина должна показать свои военно-технические достижения и расходы на силовой блок

13:31 18.08.2021
Правительство Украины направило 300 млн грн на закупку лабораторного оборудования для центров неонатального скрининга

Правительство Украины направило 300 млн грн на закупку лабораторного оборудования для центров неонатального скрининга

13:43 11.08.2021
Кабмин перераспределил 70 млн грн на реализацию "Президентского университета" в 2021 году

Кабмин перераспределил 70 млн грн на реализацию "Президентского университета" в 2021 году

05:49 03.08.2021
В Германии с сентября будут предлагать третью дозы вакцины от COVID-19

В Германии с сентября будут предлагать третью дозы вакцины от COVID-19

16:42 31.07.2021
В Украину с начала кампании иммунизации против COVID-19 доставили почти 12 млн вакцин – Ляшко

В Украину с начала кампании иммунизации против COVID-19 доставили почти 12 млн вакцин – Ляшко

23:30 28.07.2021
Британия на этой неделе начинает передачу 9 млн доз вакцины в наиболее уязвимые от COVID-19 страны

Британия на этой неделе начинает передачу 9 млн доз вакцины в наиболее уязвимые от COVID-19 страны

23:33 25.07.2021
В Украине хотят официально разрешить смешивать разные виды вакцин

В Украине хотят официально разрешить смешивать разные виды вакцин

17:28 22.07.2021
ЕС до конца 2021 г. поставит более 200 млн доз вакцин против COVID-19 странам с низким и средним уровнем доходов

ЕС до конца 2021 г. поставит более 200 млн доз вакцин против COVID-19 странам с низким и средним уровнем доходов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Система здравоохранения готова к госпитализации до 90 тыс. пациентов с COVID-19, большее количество будет критично – Ляшко

Украина получила $ 35,8 млн финпомощи для уменьшения влияния COVID-19

Всемирный банк может предоставить Украине $150 млн в случае необходимости экстренного реагирования на COVID-19

Система здравоохранения Украины готова к росту заболеваемости COVID-19 – министр

Минздрав рекомендовал регионам Украины улучшить коммуникацию по вакцинации от COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Система здравоохранения готова к госпитализации до 90 тыс. пациентов с COVID-19, большее количество будет критично – Ляшко

В Одессе начало работу модернизированное приемное отделение больницы №10

Украина получила $ 35,8 млн финпомощи для уменьшения влияния COVID-19

Украина достаточно конкурентна на рынке клинических испытаний, но конкуренция со стороны других стран увеличивается – мнение

Медсеть "Добробут" в рамках развития в регионах открыла второй медцентр за пределами Киева

Украина планирует реализовать проект трансфера технологий производства лексредств и иммунобиологических препаратов из США – депутат

В Украине впервые провели посмертную трансплантацию печени в частной клинике

"Фармак" в первом полугодии занял 2,3% фармрынка Узбекистана

БФ семьи Жебривских с начала года оказал помощь учебным учреждениям на сумму более 860 тыс. грн

Всемирный банк может предоставить Украине $150 млн в случае необходимости экстренного реагирования на COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА