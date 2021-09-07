Медицина

15:02 07.09.2021

В Одессе начало работу модернизированное приемное отделение больницы №10

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В Одессе открылось обновленное по программе президента Владимира Зеленского "Большое Строительство" приемное отделение городской клинической больницы №10.
Отделение приведено в соответствие с требованиями международных стандартов оказания экстренной помощи в стационаре, сообщает Одесская облгосадминистрация.

"В больнице №10 проведен капитальный ремонт с расширением помещений приемного отделения. Объем финансирования на капремонт из государственного бюджета составил 16 млн гривен, еще более 40 млн гривен выделено из городского бюджета Одессы", — цитируется в сообщении первый заместитель главы ОГА Борис Волошенков.

Также было обновлено и медицинское оборудование: за средства госбюджета куплен компьютерный томограф Hitachi. За счет городского бюджета и Национальной службы здоровья закуплены оборудование и инструменты на общую сумму более 16 млн гривен.

"Отделение будет работать круглосуточно. Для оказания медицинской помощи пациентам возможно привлечение бригад врачей разного профиля. Предусмотрено два операционных зала, диагностический блок, изолятор для больных с симптомами инфекционных заболеваний, палаты интенсивной терапии. А на входе — крытый подъезд для машин скорой помощи", - отмечается в сообщении.

Для больницы также были разработаны оптимальные клинические маршруты, которые позволят разделить пациентов на три потока — ургентных, неотложных и плановых. Это позволит ускорить оказание всем им медицинской помощи. Для плановых пациентов предусмотрена электронная запись.

В ближайшее время в больнице должны открыться травматологический пункт, дневной стационар с блоком интенсивной терапии, служба хирургии одного дня, отделение малоинвазивной и эндоскопической хирургии и урологии.

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах по созданию в каждой области клиник, отвечающих уровню ведущих европейских медучреждений.

 

 


 

 

 

Теги: #большое_строительство #больница #одесса
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