Украина достаточно конкурентна на рынке клинических испытаний, но конкуренция со стороны других стран увеличивается – мнение

Украина достаточно конкурентна на рынке клинических испытаний, однако конкуренция со стороны других стран увеличивается и Украине нужно создавать условия, чтобы привлекать международные клиниспытания, считает медицинский директор фармкомпании "Ново Нордиск Украина" Сергей Ищенко.

"Украина достаточно привлекательна страна для проведения клинических исследований: 40 млн грамотного населения, опытные и ответственные врачи, существует пусть и несовершенное, но соответствующее законодательство, регулирующее проведение исследований. Также в Украине сформировалась необходимая инфраструктура: специализированные логистические и складские компании. Это делает Украину привлекательной для инвесторов", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем, Ищенко считает, что "чем дальше, тем выше становится конкуренция на рынке клинических исследований между развивающимися странами".

"Все больше правительств понимают ценность клинических исследований и важность международных инвестиций, особенно в сферу здравоохранения. Поэтому нам необходимо делать законодательство и налоговую политику более лояльной к компаниям, которые проводят исследования, упрощать бюрократические процедуры, по возможности переходить на электронный документооборот, вкладывать в осведомленность людей о клинических исследованиях и их положительную роль в развитии здравоохранения Украины и экономики в целом", - сказал он.

Ищенко подчеркнул, что увеличение количества клинических исследований в Украине означает больше международных инвестиций в Украину, больше современных препаратов, больше опыта с инновационными препаратами для врачей, повышения квалификации врачей, оплата за КТ, МРТ и другие дорогие виды тестирований пациентов, участвующих в исследованиях, оплата компаниям, которые помогают с логистикой и другими вопросами и, конечно, налоги для государственного бюджета".

При этом эксперт отметил, что "Украина не полностью использует свой потенциал для проведения клинических исследований".

"Украина сейчас набирает чрезвычайно быстрые темпы в развитии клинических исследований, активно увеличивается количество исследований, пациентов и, конечно, международных инвестиций в страну. Но если посмотреть на количество исследований в пересчете на одного жителя страны, Украина существенно отстает от соседних стран, например, Польши, Словакии или Чехии", - сказал он.

По мнению Ищенко, одной из причин недостаточного использования возможностей проведений клинических испытаний в Украине является конфликт на востоке Украины.

"Особенно это стало заметно в 2014-1016 годах, когда многие спонсоры перестали рассматривать Украину как потенциального участника международных исследований", - сказал он.

Кроме того, эксперт указал на препятствующие развитию клинических испытаний проблемы в законодательстве, в частности, сложности системы налогообложения импортных препаратов и оборудования, страхование пациентов, регулирование договорных отношений с врачами-исследователями и неопределенный статус исследуемых препаратов.

Еще одной причиной Ищенко назвал относительно низкие темпы диджитализации и недостаточный уровень владения английским языком среди медиков, которые могли бы стать врачами-исследователями.

При этом Ищенко сообщил, что в настоящее время "Ново Нордиск" проводит в Украине 15 клинических исследований в гемофилии, сахарном диабете, ожирении и нарушениях роста.

С 2016 по 2020 годы компания "Ново Нордиск" провела в Украине 24 клинических исследования с участием 1382 пациентов.

Всего "Ново Нордиск" инвестировала в научно-исследовательскую работу в Украине 326 млн грн, которые, в частности, идут на улучшение материально-технической базы больниц и повышение квалификации украинских специалистов.

Ищенко сообщил, что в ближайшее время "Ново Нордиск" планирует начать в Украине перспективное исследование моноклональных антител, которое "станет прорывом в лечении сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с атеросклерозом".

В мире "Ново Нордиск" очень активно исследует стволовые клетки для лечения сахарного диабета первого типа.

Ищенко уточнил, что "Ново Нордиск" проводит в Украине, в основном, исследования третьей и четвертой фазы, на которых уже есть большой массив данных о препарате, его свойствах, безопасности и рекомендуемых дозах.

"Участие в таком исследовании - это безопасно. Более того, это способ получить новое лечение бесплатно. Обычно в "Ново Нордиск Украина" проводят третью фазу клинических исследований", - заверил он, добавив, что в Украине достаточно высокие стандарты проведения клиниспытаний.

"Как медицинский директор датской компании в Украине могу сказать, что в Украине один из самых строгих регуляторов в Европе. Министерство здравоохранения очень тщательно проверяет каждое слово регистрационных документов. Коллеги из Дании часто удивляются уровню проверки и строгости надзора за клиническими исследованиями в Украине. Поэтому, по опыту, могу сказать, что низкие стандарты исследований в Украине - это популярный миф", - подчеркнул он.