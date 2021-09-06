Медицина

09:27 06.09.2021

Медсеть "Добробут" в рамках развития в регионах открыла второй медцентр за пределами Киева

1 мин читать
Медсеть "Добробут" в рамках развития в регионах открыла второй медцентр за пределами Киева

Медицинская сеть "Добробут" в рамках региональной экспансии открыла медцентр в Броварах, который стал вторым медцентром за пределами Киева и 19-м медцентром сети.

Как сообщается в пресс-релизе сети, новая клиника, в состав которой входит, в частности, круглосуточная служба экстренной медпомощи и отделение вертебрологии, может принимать до 650 пациентов амбулаторно.

Медцентр "Добробут" в Броварах сможет оказывать медуслуги жителями территориальной громады, которая насчитывает около 200 тыс. жителей.

Медицинская сеть "Добробут" - частная многопрофильная больница, работает в Киеве с 2001 года и предоставляет широкий спектр медицинской помощи, как на первичном уровне, так и на уровне экспертной медицины. Сеть объединяет медицинские центры и стационары для взрослых и детей, службу неотложной помощи, стационар для взрослых с Центром неврологии, Центр кардиохирургии, Клинический центр онкологии, Центр вертебрологии, стоматологию, Центр дерматологии и косметологии, собственную сеть аптек и Инновационный центр хирургии сердца и сосудов.

Теги: #бровары #добробут
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:59 20.08.2021
Пострадавших жителей дома в Броварах, где произошел пожар, отселят и обеспечат питанием, медикаментами и вещами первой необходимости

Пострадавших жителей дома в Броварах, где произошел пожар, отселят и обеспечат питанием, медикаментами и вещами первой необходимости

23:43 20.08.2021
Пожар крыши многоквартирного дома в Броварах ликвидирован, пострадавших нет

Пожар крыши многоквартирного дома в Броварах ликвидирован, пострадавших нет

22:56 20.08.2021
Пожар, охвативший крышу многоквартирного дома в Броварах, локализован, спасены 4 человека

Пожар, охвативший крышу многоквартирного дома в Броварах, локализован, спасены 4 человека

22:23 20.08.2021
В Броварах тушат пожар охвативший крышу многоквартирного дома

В Броварах тушат пожар охвативший крышу многоквартирного дома

13:48 16.07.2021
"Добробут" инвестировал в открытие нового центра хирургии сердца и сосудов 800 млн грн

"Добробут" инвестировал в открытие нового центра хирургии сердца и сосудов 800 млн грн

12:10 09.07.2021
Медицинские коворкинги находятся в более выигрышной позиции с точки зрения налогообложения, чем частные клиники – мнение

Медицинские коворкинги находятся в более выигрышной позиции с точки зрения налогообложения, чем частные клиники – мнение

11:39 09.07.2021
Медсеть "Добробут" сохраняет цель создать университетскую клинику

Медсеть "Добробут" сохраняет цель создать университетскую клинику

11:30 09.07.2021
"Добробут" инвестировал в 2020 году в оборудование более 300 млн грн, планирует увеличить объем инвестиций в 2021 году

"Добробут" инвестировал в 2020 году в оборудование более 300 млн грн, планирует увеличить объем инвестиций в 2021 году

11:00 09.07.2021
Главный операционный директор сети "Добробут": "Бюджетные средства нам не поступают, нам приходится за собственный счет строить больницы"

Главный операционный директор сети "Добробут": "Бюджетные средства нам не поступают, нам приходится за собственный счет строить больницы"

17:22 30.06.2021
Земельный налог – новая схема рейдерства в Броварах

Земельный налог – новая схема рейдерства в Броварах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Всемирный банк может предоставить Украине $150 млн в случае необходимости экстренного реагирования на COVID-19

Система здравоохранения Украины готова к росту заболеваемости COVID-19 – министр

Минздрав рекомендовал регионам Украины улучшить коммуникацию по вакцинации от COVID-19

В Моршине, где от COVID-19 полностью вакцинировано 2/3 населения, нет ни одного больного – Минздрав

Украина вскоре будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан – Радуцкий

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина планирует реализовать проект трансфера технологий производства лексредств и иммунобиологических препаратов из США – депутат

В Украине впервые провели посмертную трансплантацию печени в частной клинике

"Фармак" в первом полугодии занял 2,3% фармрынка Узбекистана

БФ семьи Жебривских с начала года оказал помощь учебным учреждениям на сумму более 860 тыс. грн

Всемирный банк может предоставить Украине $150 млн в случае необходимости экстренного реагирования на COVID-19

В программу заместительной поддерживающей терапии в 2020 году вошли более 2,5 тыс. пациентов – ЦОЗ

Узбекистан реализует проект фармкластера Tashkent Pharma Park, в который вошли 14 инвестпроектов – посол

Минздрав подписал меморандум о сотрудничестве с General Electric

"Фармак" автоматизирует процедуру подбора персонала

Программа заместительной поддерживающей терапии должна покрывать около 35% людей с опиоидной зависимостью – эксперт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА