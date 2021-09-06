Медсеть "Добробут" в рамках развития в регионах открыла второй медцентр за пределами Киева

Медицинская сеть "Добробут" в рамках региональной экспансии открыла медцентр в Броварах, который стал вторым медцентром за пределами Киева и 19-м медцентром сети.

Как сообщается в пресс-релизе сети, новая клиника, в состав которой входит, в частности, круглосуточная служба экстренной медпомощи и отделение вертебрологии, может принимать до 650 пациентов амбулаторно.

Медцентр "Добробут" в Броварах сможет оказывать медуслуги жителями территориальной громады, которая насчитывает около 200 тыс. жителей.

Медицинская сеть "Добробут" - частная многопрофильная больница, работает в Киеве с 2001 года и предоставляет широкий спектр медицинской помощи, как на первичном уровне, так и на уровне экспертной медицины. Сеть объединяет медицинские центры и стационары для взрослых и детей, службу неотложной помощи, стационар для взрослых с Центром неврологии, Центр кардиохирургии, Клинический центр онкологии, Центр вертебрологии, стоматологию, Центр дерматологии и косметологии, собственную сеть аптек и Инновационный центр хирургии сердца и сосудов.