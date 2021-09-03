Медицина

14:45 03.09.2021

В Украине впервые провели посмертную трансплантацию печени в частной клинике

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В Украине впервые провели посмертную трансплантацию печени в частной клинике

В Украине в рамках пилотного проекта Министерства здравоохранения впервые провели посмертную трансплантацию печени в частной клинике, сообщается на сайте ведомства в пятницу.

Согласно сообщению, донором стала 40 летняя женщина.

По информации Украинского центра трансплант-координации, родственники умершей дали разрешение на проведение трансплантации печени, сердца и почек. Подбор пары "донор - реципиент" осуществила Единая государственная информационная система по трансплантации.

Трансплантацию сердца провели в Институте сердца, почки получили пациенты клиник Киевского городского центра нефрологии и диализа и Киевской областной больницы.

Состояние всех реципиентов стабильное.

Теги: #трансплантация #минздрав
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