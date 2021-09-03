"Фармак" в первом полугодии занял 2,3% фармрынка Узбекистана

Фармацевтическая компания "Фармак" (Киев) в первом полугодии заняла 5-е место на фармрынке Узбекистана, доля компании составила 2,3%.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор по маркетингу и продажам в страны СНГ "Фармака" Антон Зубов, за январь-июнь 2021 года компания увеличила продажи на рынке Узбекистана на 61% в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"Наш прирост был бы еще выше, однако мы были вынуждены в период пандемии ограничить экспорт эноксапарина натрия (входит в протоколы лечения COVID-19) в пользу первоочередного удовлетворения потребностей украинского пациента", - сказал он.

По словам Зубова, Узбекистан является ключевой страной в экспортных продажах компании. В структуре отгрузок продукции "Фармака" в страны СНГ он занимает 50%.

Говоря об основных драйверах развития рынка, Зубов отметил фокус на закупку вакцин и стремительный рост COVID-ассоциированных препаратов, в основном антибиотиков и антикоагулянтов.

"Именно увеличение потребления этих препаратов привело к такому существенному приросту рынка в этом году", - уточнил он.

Зубов подчеркнул, что экспорт является стратегическим направлением для "Фармака", а Узбекистан занимает первое место в его общей структуре.

"Согласно данным оценки экспорта за первое полугодие 2021 года, "Фармак" является безоговорочным лидером среди украинских фармацевтических компаний, поставляющих свою продукцию в страны СНГ. Наша доля составляет 32%, что более чем в два раза превышает долю ближайшего к нам конкурента. В прошлом году прирост за аналогичный период по отношению к предыдущему году составил 23%, в этом – 9%. Рыночная доля выросла на 1,4 процентных пункта", - сказал он.

Зубов уточнил, что во время пандемии COVID-19 на первое место вышел препарат "Фленокс", который используется для лечения и профилактики тромбообразования.

Кроме того, востребованным является и эндокринологический портфель компании, с ключевым препаратом "Диалипон".

Также компания отмечает стабильно высокий спрос на противовирусную группу, в частности, на препарат "Амизон" и на слабительный препарат "Пиколакс".

Вместе с тем, Зубов отметил, что, как и многие страны региона СНГ, Узбекистан старается защищать интересы внутреннего производителя.

"Мы видим, что этим путем движется Беларусь, вводя строгие квоты на импортные товары и ограничивая импорт на аптечных полках. В Казахстане, например, существует правило "третий лишний", когда при наличии двух предложений от локальных производителей третье предложение от импортера автоматически снимается. Узбекистан также активно отстаивает интересы "своих" производителей. Оценивая очевидные тенденции, наша компания планирует локализацию производства по выпуску твердых лекарственных форм на территории этой страны", - сказал он.

По словам Зубова, в настоящее время "Фармак" активно развивает проект локализации производства в Узбекистане на базе фармкластера, строительство которого осуществляется под Ташкентом.

"Фармак" уже задекларировал свои намерения локализироваться в Узбекистане. На данный момент мы ведем активные переговоры с дирекцией фармкластера и сейчас находимся на этапе согласования инвестиционного соглашения", - сказал он.

Зубов напомнил, что задекларированный объем инвестиций составляет $10 млн, однако "уже сейчас мы видим, что по факту сумма инвестиций, скорее всего, превысит первоначально запланированную". "Хорошее оборудование и специалисты стоят дорого", - пояснил он.

Зубов уточнил, что традиционно фармацевтический рынок Узбекистана четвертый по величине в СНГ. По данным компании IQVIA, его объем в 2020 году составил $1,3 млрд против $1,6 млрд в Казахстане, однако Узбекистан развивается более динамично и может выйти на третье место уже в 2022 году.

За январь-июнь 2021 года фармрынок Узбекистана вырос на 75% в денежном (в долларах США) и на 45% в натуральном выражении (в количестве упаковок).