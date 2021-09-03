Медицина

10:11 03.09.2021

Всемирный банк может предоставить Украине $150 млн в случае необходимости экстренного реагирования на COVID-19

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Всемирный банк может предоставить Украине $150 млн в случае необходимости экстренного реагирования на COVID-19

Всемирный банк (ВБ) предоставит Украине $150 млн в случае необходимости экстренного реагирования на COVID-19, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко по результатам встречи с директором ВБ по человеческому развитию в регионе Европы и Центральной Азии Фадией Саадах в рамках рабочего визита в США президента Украины Владимира Зеленского.

"Обсудили текущее состояние реализации Минздравом трех проектов ВБ с общим объемом займа $439,7 млн. Получил заверения о возможности дополнительного финансирования в размере до $150 млн, в случае необходимости, на экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине", - написал Ляшко в Facebook.

По словам министра, ключевым элементом сотрудничества между Минздравом и ВБ является увеличение темпов вакцинации против COVID-19.

В рамках сотрудничества с ВБ в настоящее время закупается вакцина производства Pfizer, холодильное оборудование для медучреждений первичного звена, лабораторное оборудование и тест-системы, а также проводится серо-эпидемиологическое исследование для изучения серопозитивности по коронавирусу, серия тренингов для медработников и обеспечивается работа национального контакт-центра по вопросам противодействия COVID-19.

Помимо этого, министр договорился о продлении проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

 

Теги: #ляшко #коронавирус #вб #минздрав
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