Медицина

10:19 02.09.2021

Узбекистан реализует проект фармкластера Tashkent Pharma Park, в который вошли 14 инвестпроектов – посол

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Узбекистан реализует проект фармкластера Tashkent Pharma Park, в который вошли 14 инвестпроектов – посол

Узбекистан реализует проект инновационного научно-производственного фармацевтического кластера Tashkent Pharma Park в Ташкентской области, в который вошли 14 инвестпроектов, в том числе украинские.

Как сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" посол Узбекистана в Украине Алишер Курманов, кластер создан в 2020 году в рамках реализации программы импортозамещения и наращивания экспортного потенциала.

"Данное учреждение является единственным в регионе современным фармацевтическим кластером, где планируется создать свыше 1700 новых рабочих мест за счет реализации 14 инвестиционных проектов", - сказал он.

Посол сообщил, что среди проектов, которые будут реализованы в рамках кластера, в частности, проект украинской фармкомпании "Фармак". "В ближайшее время, ожидается подписание соответствующего инвестиционного соглашения", - сказал Курманов.

Он также сообщил, что украинская фармкомпания "Лекхим" "уже приступила к строительству своих производственных площадей в Ташкентской области".

Как сообщалось, в 2018 года "Фармак" (Киев), входящий в тройку лидеров фармацевтической отрасли Украины, заявил о намерениях инвестировать $10 млн в строительство фармацевтического завода в Узбекистане.

В мае 2020 года глава набсовета фармкомпании Филя Жебровская сообщила, что "Фармак", занимающий шестое место на фармрынке Узбекистана, реализует проект по локализации производства в этой стране. Компания планировала запустить таблеточное производство и подписала меморандум с Министерством здравоохранения Узбекистана. Продукцию локального производства планируется поставлять также на рынки Казахстана и Таджикистана.

"Фармак" – лидер фармацевтического рынка Украины. В продуктовом портфеле компании больше 220 сложнокомпонентных современных лекарственных средств. Среди основных направлений - эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты.

"Фармак" ежегодно реинвестирует в развитие до 90% прибыли. С 1995 года компания инвестировала в модернизацию производства более $310 млн. Ежегодные инвестиции в научные исследования и разработки составляют примерно $15 млн.

Производственные мощности и лабораторно-технический комплекс компании получили международную сертификацию соответствия стандартам GMP.

В 2020 году "Фармак" увеличил экспортные поставки на 40%. Его продукция представлена более чем в 30 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии и др.

 

Теги: #фармак #проекты #узбекистан
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