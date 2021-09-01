Медицина

16:56 01.09.2021

"Фармак" автоматизирует процедуру подбора персонала

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"Фармак" автоматизирует процедуру подбора персонала

Фармацевтическая компания "Фармак" (Киев) первая среди украинских фармкомпаний внедрила систему SAP SuccessFactors для автоматизации наиболее важных и трудоемких процессов в области управления персоналом, внедряет новый модуль – SAP SuccessFactors Recruiting.

Как сообщается в пресс-релизе компании, модуль SAP SuccessFactors Recruiting позволит охватить и автоматизировать весь процесс подбора персонала - от запуска заявок на поиск человека до его выхода на работу.

Кроме того, модуль дает возможность анализировать работу рекрутеров с помощью метрик HR-эффективности.

"HR-специалисты смогут эффективнее работать с базами резюме, вести учет внутренних и внешних кандидатов, формировать группы самых релевантных претендентов согласно заявке на подбор персонала и сохранять результаты проведенных собеседований", - уточняют в компании.

По словам директора по персоналу "Фармака" Виктории Кондрашихиной, такой подход значительно сократит трудозатраты на поиск специалистов, ускорит закрытие вакансий.

"Активно цифровизуя бизнес, "Фармак" большое внимание уделяет автоматизации HR-процессов. Уже три года у нас работает модуль SAP SuccessFactors, который перевел в онлайн постановку, каскадирование и согласование целей, ежегодное оценивание по корпоративным и управленческим компетенциям, формирование индивидуальных планов развития и кадрового резерва. В прошлом году начали вводить модуль, который автоматизирует обучение персонала. Это позволит упростить и ускорить процесс получения новых знаний и перейти от бумажных носителей к управлению цифровыми данными. А также развивать e-learning с элементами геймификации, сделав обучение более гибким и результативным. Сейчас вводим автоматизацию рекрутинга для еще большей эффективности и высвобождения времени HR-специалистов на другие стратегические задачи", – сказала она.

"Фармак" – лидер фармацевтического рынка Украины. В продуктовом портфеле компании больше 220 сложнокомпонентных современных лекарственных средств. Среди основных направлений – эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты.

"Фармак" ежегодно реинвестирует в развитие до 90% прибыли. С 1995 года компания инвестировала в модернизацию производства более $310 млн. Ежегодные инвестиции в научные исследования и разработки составляют примерно $15 млн.

Производственные мощности и лабораторно-технический комплекс компании получили международную сертификацию соответствия стандартам GMP.

В 2020 году "Фармак" увеличил экспортные поставки на 40%. Его продукция представлена более чем в 30 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии и др.

Теги: #фармак #персонал #sap
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