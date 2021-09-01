Программа заместительной поддерживающей терапии должна покрывать около 35% людей с опиоидной зависимостью – эксперт

Программа заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) должна покрывать около 35% известных системе здравоохранения людей с опиоидной зависимостью (в Украине их насчитывается более 200 тыс.), однако актуальным остается вопрос репрессивной системы диспансерного учета этих граждан, сообщил директор "Альянса общественного здоровья" (АОЗ) Павел Скала.

"Есть четкие индикаторы, которые Украина, согласно международным нормам, должна обеспечивать. В соответствии с ними количество людей на программе ЗПТ должна покрывать 35% всех людей с опиоидной зависимостью. В первую очередь мы говоримо о людях, о которых известно системе здравоохранения", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем Скала отметил, что из-за негативных особенностей системы учета и диспансеризации система здравоохранения не располагает информацией обо всех людях с такой зависимостью.

"Диспансерный учет – это отдельная история, на него люди не идут, потому что это во многом репрессивная система. Она включает, в том числе, и возможность санкций со стороны правоохранительных органов. Например, согласно устаревшей, но все еще действующей постсоветской нормативной базе, в отдельных областях или городах существует система обмена информацией о постановке на наркоучет между медучреждениями и полицией, и полиция репрессивно воздействует на людей, которые зафиксированы на таком учете", - сказал он.

Скала уточнил, что в настоящее время в программе ЗПТ в Украине принимают участие около 16,2 тыс. пациентов, из которых около 15,5 тыс. получают лечение препаратами, закупленными за средства госбюджета, еще около тысячи пациентов - препаратами, закупленными за средства международных доноров.

"Ситуация в последнее время изменилась кардинально. Если еще пять лет назад 100% препаратов закупались за средства международных доноров, то сейчас более 90% закупается из госбюджета", - сказал он.

По информации Скалы, около 14 тыс. участников программы ЗПТ получают лечение препаратом метадон, около 2 тыс. – препаратом бупренорфин.

В настоящее время программа реализуется на базе более чем 230 медучреждений в Украине. Клиники, принимающие участие в программе, работают во всех областях за исключением неподконтрольных территорий и оккупированного Крыма.

"Два года назад государство начало финансировать программу ЗПТ в рамках медреформы и ее медицинский компонент. Стоимость оплаты пакета ЗПТ выросла более чем в три раза, и это стимулирует медучреждения наркологического профиля, которые благодаря участию в этой программе могут увеличить свое финансирование. Для специализированных наркологических диспансеров это вопрос выживания", - сказал он.

При этом Скала отметил, что в программе принимают участие достаточное количество пунктов ЗПТ, открытых при неспециализированных медучреждениях, в том числе в районных больницах, центрах первичной медицинской помощи.

Около 13,6 тыс. участников программы ЗПТ – мужчины, 2,6 тыс. – женщины, добавил он.

"Есть нюансы, связанные с ограничением доступа к программе для женщин, так как они по целому ряду причин не хотят официально "светиться", опасаются негативных последствий для семьи, детей, сталкиваются с угрозой лишения родительских прав", - добавил Скала.

По словам Скалы, в настоящее время более 13 тыс. участников программы принимают препарат метадон отечественного производства. Стоимость медпрепарата на одного такого пациента составляет до 100 грн в месяц.

Скала отметил, что участники программы ЗПТ периодически сталкиваются с ухудшением качества и эффективности препаратов, которые в рамках программы закупаются для ЗПТ, а также с ситуациями, когда лабораторные анализы подтверждали недостаточное содержание в них действующего вещества.

Эксперт также подчеркнул проблему прерывания действия программы, в частности, из-за оптимизации сети медучреждений, отсутствия финансирования или переоформления лицензий. В таких случаях участвующие в программе пациенты периодически сталкиваются с риском прерывания жизненно-важного лечения из-за невозможностиполучения препаратов.

Отдельная проблема - это необоснованное изъятие препаратов ЗПТ у пациентов сотрудниками национальной полиции. До сих пор многие патрульные полицейские не знают, что наркозависимые люди по назначению врача могут вполне легально получать и иметь при себе 10-дневную дозу препарата ЗПТ и абсолютно незаконно изымают их у пациентов в случае обнаружения. Речь идет о препаратах, закупленных МОЗ Украины за средства государственного бюджета и данные медикаменты, как правило, в дальнейшем просто уничтожаются.

«Когда по тем или иным причинам происходит прерывание программы и пациенты не могут получить свой препарат, наркозависимые, как правило, возвращаются в сферу нелегального оборота наркотиков. Особенно негативные последствия это имеет в тех случаях, когда пациент ВИЧ-инфицирован и получал АРВ-терапию. Тогда в масштабах сраны миллионы гривен бюджетных средств и годы предыдущей работы улетают в «трубу», - сказал он.

По мнению Скалы, развитие и финансирование программы ЗПТ должно продолжаться, так как в программе еще не принимают участие менее 10% наркозависимых людей, которые в ней крайне нуждается.

В Украине уже много лет функционирует бесплатная Национальная горячая линия по вопросам наркозависимости и ЗПТ (0 800 507 727),, где можно получить всю необходимую информацию и контакты лечебных учреждений, где проводится ЗПТ.

Вместе с тем он подчеркнул необходимость обновления нормативной базы, в частности, усовершенствования системы диспансерного наркологического учета и реального перехода с репрессивной системы на европейские стандарты общественного здравоохранения .

В свою очередь, как прогнозирует начальник отдела вирусных гепатитов и опиоидной зависимости Центра общественного здоровья Ирина Иванчук, что Украина до 2030 года сможет достичь охвата программой ЗПТ до 35% зарегистрированных пациентов с опиоидной зависимостью, при этом в настоящее время программа ЗПТ охватывает около 10% около таких пациентов.

«Эти цели очень амбициозные, они отвечают лучшим международным подходам, их взяли как ориентир для Украины. Много работы построено на имидже программы, много мероприятий, чтобы привлечь пациентов к лечение», - сказала она агентству «Интерфакс-Украина» .

Иванчук уточнила, что самый большой прирост количества участников программы заместительной поддерживающей терапии произошел в 2020 году, когда медучреждения начали получать финансирование оказания услуг ЗПТ в рамках ПМ Г. Медуслуги по ЗПТ позволяют медучреждения получать финансовое вознаграждение, поэтому участие в ЗПТ стало более интересно клиникам», - сказала она.

Иванчук отметила, что в настоящее время в рамках ПМГ тариф на оказание услуги ЗПТ составляет 4082 грн за пациента, а препараты для терапии закупаются централизованно и развозятся в регионы раз в три месяца.

Эксперт отметила, что «когда был повышен тариф на ЗПТ в ПМГ, медучреждения начали активно подаваться на контрактирование этой услуги».

«Сначала были опасения, что медучреждения не будут подаваться, но они все подались. К тому же медучреждения сейчас не бояться заходить в программу, их не пугает возможный повышенный интерес правоохранительных органов», - сказала она.