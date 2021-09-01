Минздрав Украины подписал меморандум о сотрудничестве в американской фармкомпанией Medtronic

Меморандум о сотрудничестве подписало Министерство здравоохранения с ведущей американской компанией Medtronic в рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в США, сообщается на сайте ведомства.

"Подписание меморандума позволит нам совместно с Medtronic работать в области инновационных биомедицинских технологий, получить значительную поддержку для усовершенствования квалификации наших врачей, внедрять эффективные скрининговые решение для реализации программы президента "Здоровая Украина", - прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Согласно сообщению, планируется расширить сотрудничество в части комплексного противодействия сердечно-сосудистым заболеваниям и внедрения инновационных технологий для предотвращения осложнений у больных с сахарным диабетом.

"В рамках сотрудничества договорились рассмотреть возможность локализации производства определенных медицинских изделий компании в Украине в рамках государственной поддержки проектов со значительными инвестициями, так называемых инвест-нянь, а также расширение сотрудничества Medtronic с украинскими компаниями, специализирующимися на IT-решениях",- отметили в Минздраве.

Кроме того, планируется сотрудничество в научной сфере.

Medtronic - мировой лидер в области медицинских технологий и сопутствующих услуг. Имеет мощное представительство в странах Восточной Европы, Обучает врачей во всех возможных сферах медицинской помощи для лечения более 70 различных хронических и неинфекционных болезней.