Медицина

15:26 01.09.2021

США предоставит Украине инновационные препараты от COVID-19 почти на $20 млн

1 мин читать
США предоставит Украине инновационные препараты от COVID-19 почти на $20 млн

Украина получит инновационные лекарства от COVID-19 общей стоимостью около $20 млн в качестве гуманитарной помощи от правительства США, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, 20 тыс. флаконов препарата "Бамланивимаб" и 40 тыс. флаконов препарата "Этесевимаб" уже сформированы в груз и транспортируются в аэропорт для отправки в Украину. Партию вскоре поставят в страну и развезут в регионы силами благотворительных фондов.

"Правительство США совместно с компанией производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против COVID-19. Они уже зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму", - комментирует договоренности министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Согласно сообщению, препараты действуют непосредственно на вирус - связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных и предотвращают возникновение осложнений.

Теги: #сша #украина #препараты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:17 01.09.2021
Визит Зеленского в США закладывает основы стратегического партнерства двух стран – глава совета НБУ

Визит Зеленского в США закладывает основы стратегического партнерства двух стран – глава совета НБУ

15:14 01.09.2021
Зеленский встретится с представителями американского бизнеса перед встречей с Байденом

Зеленский встретится с представителями американского бизнеса перед встречей с Байденом

15:08 01.09.2021
Минздрав будет сотрудничать с США в части создания Стратегии развития системы здравоохранения Украины до 2030 г. – Ляшко

Минздрав будет сотрудничать с США в части создания Стратегии развития системы здравоохранения Украины до 2030 г. – Ляшко

14:21 01.09.2021
Соглашение об оборонном партнерстве США и Украины содержит конкретные договоренности - Завитневич

Соглашение об оборонном партнерстве США и Украины содержит конкретные договоренности - Завитневич

11:57 01.09.2021
Google переносит возвращение сотрудников в офисы до начала следующего года

Google переносит возвращение сотрудников в офисы до начала следующего года

11:28 01.09.2021
Паралимпийский комитет Украины массово атакуют в соцсетях граждане Малайзии из-за подачи протеста на Паралимпиаде

Паралимпийский комитет Украины массово атакуют в соцсетях граждане Малайзии из-за подачи протеста на Паралимпиаде

11:25 01.09.2021
Зеленский назвал визит украинской делегации в США предметным и хорошо подготовленным

Зеленский назвал визит украинской делегации в США предметным и хорошо подготовленным

10:44 01.09.2021
Украина и США заключили меморандум в сфере безопасности космических полетов

Украина и США заключили меморандум в сфере безопасности космических полетов

10:23 01.09.2021
Встреча с Зеленским может помочь Байдену восстановить репутацию США как надежного союзника - FT

Встреча с Зеленским может помочь Байдену восстановить репутацию США как надежного союзника - FT

10:04 01.09.2021
Зеленский в США презентовал План трансформации Украины, включающий 80 проектов общей стоимостью $277 млрд

Зеленский в США презентовал План трансформации Украины, включающий 80 проектов общей стоимостью $277 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Система здравоохранения Украины готова к росту заболеваемости COVID-19 – министр

Минздрав рекомендовал регионам Украины улучшить коммуникацию по вакцинации от COVID-19

В Моршине, где от COVID-19 полностью вакцинировано 2/3 населения, нет ни одного больного – Минздрав

Украина вскоре будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан – Радуцкий

Зеленский поставил задание обеспечить максимально возможное повышение зарплат среднего медперсонала

ПОСЛЕДНЕЕ

Электронные больничные заработают в Украине с 1 октября

К собеседованию на должность главы НСЗУ допущены четыре представителя нацслужбы

Минздрав планирует усовершенствовать систему контроля работающих в ПМГ клиник со стороны НСЗУ

Отпуск всех рецептурных препаратов с весны 2022 года будет возможен только по е-рецепту – Ляшко

Минздрав и МЗУ всегда найдут консенсус – Ляшко

Вторую дозу вакцины AstraZeneca по желанию можно ввести уже через 4 недели после первой – Ляшко

Поставки ковидной вакцины Moderna возобновятся после использования уже завезенной – Ляшко

С начала августа в Украине уже ввели около 3,2 млн доз ковидной вакцины – Ляшко

Минздрав намерен расторгнуть контракт с индийским производителем вакцин Serum Institute на поставку ковидных вакцин – Ляшко

Новым финдиректором "Фармака" стал Дмитрий Грищенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА