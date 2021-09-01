США предоставит Украине инновационные препараты от COVID-19 почти на $20 млн

Украина получит инновационные лекарства от COVID-19 общей стоимостью около $20 млн в качестве гуманитарной помощи от правительства США, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, 20 тыс. флаконов препарата "Бамланивимаб" и 40 тыс. флаконов препарата "Этесевимаб" уже сформированы в груз и транспортируются в аэропорт для отправки в Украину. Партию вскоре поставят в страну и развезут в регионы силами благотворительных фондов.

"Правительство США совместно с компанией производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против COVID-19. Они уже зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму", - комментирует договоренности министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Согласно сообщению, препараты действуют непосредственно на вирус - связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных и предотвращают возникновение осложнений.