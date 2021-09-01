Медицина

15:08 01.09.2021

Минздрав будет сотрудничать с США в части создания Стратегии развития системы здравоохранения Украины до 2030 г. – Ляшко

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Минздрав будет сотрудничать с США в части создания Стратегии развития системы здравоохранения Украины до 2030 г. – Ляшко

Министерство здравоохранения Украины и Министерство здравоохранения США будут сотрудничать в части создания Стратегического плана развития системы здравоохранения населения на период до 2030 года.

Об этом глава ведомства Виктор Ляшко и министр здравоохранения США Ксавье Бесерра договорились в ходе встречи в рамках рабочего визита в США президента Украины Владимира Зеленского.

"Договорились о сотрудничестве между министерствами в части экспертной помощи по написанию Стратегического плана развития системы здравоохранения населения на период до 2030 года. Разработка этого плана предусмотрена указом президента, как документа, который впервые систематизирует стремление страны обеспечить универсальный доступ к услугам в сфере здравоохранения, и сочетается с достижением целей устойчивого развития ООН", - написал Ляшко в Facebook.

По его словам, министры также обсудили возможность сотрудничества с Национальным институтом здоровья США, Центрами контроля и профилактики заболеваний и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA, США). А также возможное сотрудничество с AMA (American Medical Association) и APHA (American Public Health Association) в рамках развития врачебного самоуправления в Украине.

Помимо этого, министры обсудили продолжение сотрудничества стран в рамках Глобальной повестки дня по безопасности здоровья (Global Health Security Agenda).

"Это сотрудничество направлено на предотвращение распространения и раннее выявление инфекционных болезней, а также на формирование адекватного ответа медицинской системы на биологические угрозы. Также обсудили вопросы реагирования стран на COVID-19, подходов к проведению вакцинальной кампании, запуск процесса ввода третьей (бустерной) дозы вакцины от COVID-19 и вакцинации подростков",- написал Ляшко.

Теги: #сша #украина #минздрав
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