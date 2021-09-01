Медицина

11:22 01.09.2021

Электронные больничные заработают в Украине с 1 октября

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Электронные больничные заработают в Украине с 1 октября

Электронные больничные полноценно заработают в Украине с 1 октября 2021 года, сообщила директор департамента развития цифровой трансформации в здравоохранении Мария Карчевич.

"Было принято решение о продлении срока переходной модели до 1 октября этого года. В течение месяца и со стороны работодателей, и со стороны медиков будет возможность более детально ознакомиться с процессами и пройти обучение, чтобы с 1 октября в Украине полноценно заработала модель электронных больничных", - сказала она журналистам в Киеве в среду.

Карчевич уточнила, что в настоящее время в рамках переходной модели функционал, позволяющий формировать электронные больничные, начали использовать 2300 медучреждений.

За этот период было создано более 225 тыс. электронных медицинских заключений, на основе которых формируются электронные листы временной нетрудоспособности, на основании которых было выдано 125 тыс. электронных больничных.

Карчевич уточнила, что в рамках переходного периода медучреждения могут как формировать электронные больничные, так и выписывать листы нетрудоспособности в электронном и бумажном виде.

Планируется, что с 1 октября бумажные больничные выписываться не будут, но выписанные до 1 октября будут действовать до момента их закрытия.

Она отметила, что работодатели смогут ознакомиться с электронным листом нетрудоспособности в личном кабинете на портале пенсионного фонда и получить всю информацию для проведения необходимых выплат.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал о полном запуске электронных больничных всеми медучреждениями Украины с 1 сентября 2021 года.

Теги: #электронные_больничные
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