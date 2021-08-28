Медицина

17:37 28.08.2021

Минздрав планирует усовершенствовать систему контроля работающих в ПМГ клиник со стороны НСЗУ

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Минздрав планирует усовершенствовать систему контроля работающих в ПМГ клиник со стороны НСЗУ

Министерство здравоохранения планирует усовершенствовать систему контроля медучреждений, работающих в Программе медицинских гарантий (ПМГ), со стороны Национальной службы здоровья Украины.

Как сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения Виктор Ляшко, на ближайшем заседании правительства может быть принят проект постановления, которое урегулирует возврат денег, выплаченных в рамках контрактов с НСЗУ, клиникам, которые не могут обеспечить надлежащего качества медицинской услуги.

"На ближайшем заседании Кабмина мы примем постановление, которое урегулирует систему мониторинга НСЗУ. Планировали принять его раньше, но были вопросы и дискуссии", - сказал он.

Ляшко уточнил, что речь идет о полномочиях НСЗУ требовать возврата средств от клиник, которые не смогли выполнить условия контракта.

"Теперь НСЗУ сможет приезжать и смотреть, отвечают ли данные, которые медучреждение подало в НСЗУ по факту. Например, если законтрактованы медуслуги по лечению инсультов и инфарктов, а в клинике нет ангиографа, то может возникнуть вопрос к этому медучреждению, и оно должно будет вернуть деньги", - сказал он.

Ляшко также сообщил, что Минздрав до конца года планирует утвердить более 50 из 70 унифицированных протоколов лечения, чтобы пациенты госпитализировались в то медучреждение, которое может оказать помощь в соответствии с этими протоколами.

"В целом будет около 70 унифицированных протоколов. В 2021 году мы точно выйдем более чем на 50 протоколов. Четыре уже сейчас на общественном обсуждении, и мы их делаем по приоритетным состояниям, в частности инфаркты, инсульты, физиологические роды", - сказал он.

Теги: #нсзу #пмг #минздрав
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