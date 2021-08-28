Минздрав и МЗУ всегда найдут консенсус – Ляшко

Министерство здравоохранения и ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) всегда смогут найти консенсус и продуктивно работать для обеспечения системы здравоохранения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, считает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"С руководством МЗУ нет расхождений, дискуссии всегда были, поскольку сфера медицины ответственная, но конечное решение и ответственность за министром здравоохранения, поэтому даже если могут быть разные позиции у Минздрава и МЗУ, мы всегда достигнем консенсуса, который будет на благо украинцев", - сказал он журналистам в субботу.

Ляшко отметил, что у него нет конфликтов с руководством ГП МЗУ.

Он также сообщил, что в настоящее время Минздрав поддерживает развитие МЗУ как центральной закупочной организации в сфере здравоохранения. "Мы делаем из МЗУ центральное закупочное агентство, утрясли с Минфином все детали, чтобы МЗУ могло закупать медикаменты и медизделия для всех медучреждений, которые работают по программе медицинских гарантий", - сказал он.

Ляшко также сообщил, что Минздрав стремится упростить работу МЗУ. "Сегодня МЗУ оперирует более 9 млрд грн. При предыдущем министре каждую платежку МЗУ должны были согласовывать в Минздраве. Сейчас в моей команде мы приняли решение и согласовали все это наперед. Мы им даем им больше самостоятельности на закупки", - сказал он.

Кроме того, Ляшко сообщил, что Минздрав готовит проект постановления, чтобы соединить информационную систему МЗУ Meddata с другими информационными системами системы здравоохранения. "Это позволит сформировать е-сток, и тогда мы будем понимать, где находится каждый препарат, купленный за госсредства. И МЗУ как провайдер закупки сможет проводить своими приказами перераспределение между разными медучреждениями, чтобы нигде не было провисания", - сказал он.