Медицина

15:53 28.08.2021

Минздрав и МЗУ всегда найдут консенсус – Ляшко

2 мин читать
Минздрав и МЗУ всегда найдут консенсус – Ляшко

Министерство здравоохранения и ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) всегда смогут найти консенсус и продуктивно работать для обеспечения системы здравоохранения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, считает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"С руководством МЗУ нет расхождений, дискуссии всегда были, поскольку сфера медицины ответственная, но конечное решение и ответственность за министром здравоохранения, поэтому даже если могут быть разные позиции у Минздрава и МЗУ, мы всегда достигнем консенсуса, который будет на благо украинцев", - сказал он журналистам в субботу.

Ляшко отметил, что у него нет конфликтов с руководством ГП МЗУ.

Он также сообщил, что в настоящее время Минздрав поддерживает развитие МЗУ как центральной закупочной организации в сфере здравоохранения. "Мы делаем из МЗУ центральное закупочное агентство, утрясли с Минфином все детали, чтобы МЗУ могло закупать медикаменты и медизделия для всех медучреждений, которые работают по программе медицинских гарантий", - сказал он.

Ляшко также сообщил, что Минздрав стремится упростить работу МЗУ. "Сегодня МЗУ оперирует более 9 млрд грн. При предыдущем министре каждую платежку МЗУ должны были согласовывать в Минздраве. Сейчас в моей команде мы приняли решение и согласовали все это наперед. Мы им даем им больше самостоятельности на закупки", - сказал он.

Кроме того, Ляшко сообщил, что Минздрав готовит проект постановления, чтобы соединить информационную систему МЗУ Meddata с другими информационными системами системы здравоохранения. "Это позволит сформировать е-сток, и тогда мы будем понимать, где находится каждый препарат, купленный за госсредства. И МЗУ как провайдер закупки сможет проводить своими приказами перераспределение между разными медучреждениями, чтобы нигде не было провисания", - сказал он.

Теги: #консенсус #минздрав #мзу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:37 28.08.2021
Минздрав намерен расторгнуть контракт с индийским производителем вакцин Serum Institute на поставку ковидных вакцин – Ляшко

Минздрав намерен расторгнуть контракт с индийским производителем вакцин Serum Institute на поставку ковидных вакцин – Ляшко

14:33 27.08.2021
"Охматдет" за январь-август 2021г провел больше трансплантаций костного мозга чем в 2020г

"Охматдет" за январь-август 2021г провел больше трансплантаций костного мозга чем в 2020г

10:41 27.08.2021
Локдаун в Украине могут ввести в ноябре – главный санврач Кузин

Локдаун в Украине могут ввести в ноябре – главный санврач Кузин

17:42 26.08.2021
Украина ведет переговоры с производителями вакцин – Минздрав

Украина ведет переговоры с производителями вакцин – Минздрав

12:04 25.08.2021
Система здравоохранения Украины готова к росту заболеваемости COVID-19 – министр

Система здравоохранения Украины готова к росту заболеваемости COVID-19 – министр

18:22 17.08.2021
Минздрав рекомендовал регионам Украины улучшить коммуникацию по вакцинации от COVID-19

Минздрав рекомендовал регионам Украины улучшить коммуникацию по вакцинации от COVID-19

18:01 17.08.2021
В Украине более 80% умерших от COVID-19 старше 60 лет – Минздрав

В Украине более 80% умерших от COVID-19 старше 60 лет – Минздрав

06:29 17.08.2021
Привитым от COVID-19 украинцам будут дарить билеты на концерт ко Дню независимости

Привитым от COVID-19 украинцам будут дарить билеты на концерт ко Дню независимости

17:40 16.08.2021
Минздрав призывает местные власти проинспектировать медучреждения на готовность к новой волне COVID-19

Минздрав призывает местные власти проинспектировать медучреждения на готовность к новой волне COVID-19

10:46 12.08.2021
В случае ужесточения карантинных ограничений вакцинированные граждане могут получить привилегии – эксперт

В случае ужесточения карантинных ограничений вакцинированные граждане могут получить привилегии – эксперт

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Система здравоохранения Украины готова к росту заболеваемости COVID-19 – министр

Минздрав рекомендовал регионам Украины улучшить коммуникацию по вакцинации от COVID-19

В Моршине, где от COVID-19 полностью вакцинировано 2/3 населения, нет ни одного больного – Минздрав

Украина вскоре будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан – Радуцкий

Зеленский поставил задание обеспечить максимально возможное повышение зарплат среднего медперсонала

ПОСЛЕДНЕЕ

Отпуск всех рецептурных препаратов с весны 2022 года будет возможен только по е-рецепту – Ляшко

Вторую дозу вакцины AstraZeneca по желанию можно ввести уже через 4 недели после первой – Ляшко

Поставки ковидной вакцины Moderna возобновятся после использования уже завезенной – Ляшко

С начала августа в Украине уже ввели около 3,2 млн доз ковидной вакцины – Ляшко

Новым финдиректором "Фармака" стал Дмитрий Грищенко

Концепция арт-объекта "Сердце Украины" предусматривает полную безбарьерность и инклюзивность – гендиректор "Интерхима"

Врачи Александровской больницы в Киеве провели операцию по имплантации в сердце устройства для перекачки крови

На ближайшие два года Украине может понадобиться около 72 млн доз ковидной вакцины – глава НТГЭИ

Убедительные основания для введения рутинной вакцинации от COVID-19 третьей дозой отсутствуют – глава НТГЭИ

Профессиональные врачебные ассоциации должны выразить свою позицию по вакцинации от COVID-19 и публично призвать вакцинироваться – глава НТГЭИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА