С начала августа в Украине уже ввели около 3,2 млн доз ковидной вакцины – Ляшко

С начала августа в Украине уже ввели около 3,2 млн доз вакцин от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Если вы вспомните мои обещания как главного санитарного врача, что Украина может делать 3,5 млн вакцинаций в месяц, то сейчас мы уже имеем 3,2 млн вакцинаций августе", - сказал он журналистам в субботу

Ляшко считает, что "если бы не праздники и эти украинские послепраздники, мы бы спокойно до конца лета ввели 10 млн доз".

Он прогнозирует что обещанный им при назначении на должность показатель 10 млн вакцинаций до конца лета будет достигнут уже в ближайшее время "с возможной задержкой максимум в неделю".

"Все, кто хочет, может вакцинироваться, может это сделать. Мы завезли в Украину 19,2 млн доз вакцин, при том что поставки будут ехать и ехать. Вакцина есть, путешествовать можно спокойно, потому, что мы запустили ковид-сертификаты и имеем электронные ковид-сертификаты", - сказал он.

Как сообщалось, в мае во время назначения на должность министра здравоохранения Ляшко пообещал в летний период провести вакцинацию двумя дозами пяти миллионов украинцев, провести 10 млн вакцинаций.