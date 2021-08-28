Медицина

13:37 28.08.2021

Минздрав намерен расторгнуть контракт с индийским производителем вакцин Serum Institute на поставку ковидных вакцин – Ляшко

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Минздрав намерен расторгнуть контракт с индийским производителем вакцин Serum Institute на поставку ковидных вакцин – Ляшко

Министерство здравоохранения намерено расторгнуть контракт с индийским производителем вакцин Serum Institute на поставку вакцин от COVID-19, сообщил министр Виктор Ляшко.

"Вопрос в том, что институт не выполнил свои обязательства по контракту. Есть политическое решение: я буду расторгать контракт с Serum Institute", - пояснил он журналистам в субботу.

Ляшко уточнил, что Serum Institute не поставил 1,5 млн доз вакцины "Ковишилд" и 10 млн доз вакцины "Новавакс".

По его словам, после расторжения контракта уплаченные по нему средства будут возвращены.

Как сообщил министр, в настоящее время Украина через британское закупочное агентство Crown Agents перезаконтрактовала необходимый объем вакцин.

Ранее сообщалось, что в мае основатель и владелец компании Serum Institute of India (Институт сыворотки Индии) Сайрус Пунавала в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским заверил, что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат законтрактованную вакцину, как только индийское правительство возобновит ее экспорт.

Вакцина этой компании CoviShield от коронавирусной болезни была первой, которую получила Украина для проведения прививок. Владелец Института сыворотки отметил, что Индия уже поставила Украине полмиллиона доз вакцины.

Ранее рост заболеваемости COVID-19 в Индии привел к задержкам с поставками из этой страны до 90 млн доз вакцин.

Институт сыворотки Индии - крупнейшая в мире компания-производитель вакцин - является ключевым поставщиком вакцин для международной программы распределения вакцин COVAX.

Теги: #ляшко #контракт #минздрав #индия
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