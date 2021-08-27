Медицина

16:34 27.08.2021

Концепция арт-объекта "Сердце Украины" предусматривает полную безбарьерность и инклюзивность – гендиректор "Интерхима"

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Концепция национального арт-объекта "Сердце Украины", открытого в географическом центре Украины в Черкасской области к 30-летию Независимости Украины, предусматривает полную безбарьерность и инклюзивность, рассказал генеральный директор фармацевтической компании "ОДО "Интерхим" (Одесса) Анатолий Редер, которая выступила генеральным партнером проекта.

"Этот объект уникален для Украины еще и потому, что он является безбарьерным и инклюзивным. В нем предусмотрена тактильная карта и навигация, пандусы, аудиогид и дублирование всех информационных показателей шрифтом Брайля. Благодаря этому "Сердце Украины" смогут увидеть и прочувствовать те, кто раньше были лишены такой возможности", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Редер напомнил, что инсталляцию "Сердце Украины" возвели вместо старого недостроенного памятного знака, которым ранее был отмечен официальный географический центр Украины.

"Как только мы узнали об этом проекте, мы сразу решили его поддержать. Этот арт-объект – настоящий символ Украины, флаг, установленный в самом центре страны. Мы хотели, чтобы как можно людей прочувствовали место Украины на карте Европы", - сказал он.

Арт-объект "Сердце Украины" построен полностью на средства меценатов без привлечения государственного финансирования. Компания "Интерхим" первой присоединилась к строительству по просьбе депутатского корпуса и Черкасской ОГА.

Как сообщалось, арт-объект "Сердце Украины" возвели в Черкасской области возле села Марьяновка к 30-летию Независимости Украины.

Объект состоит из 25 пар крыльев высотой более пяти метров, олицетворяющих 24 области и АР Крым. Каждая пара крыльев украшена аутентичным орнаментом соответствующего региона.

Сверху инсталляция выглядит как огромный компас, в центре которого "пульсирует сердце". Его "биение" можно услышать благодаря звуковому оформлению и увидеть благодаря подсветке. Сразу возле арт-объекта расположился самый большой в Черкасской области флаг, который развевается над землей на высоте 52 метров.

Теги: #редер #черкасская_область #независимость #интерхим
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