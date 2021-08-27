"Охматдет" за январь-август 2021г провел больше трансплантаций костного мозга чем в 2020г

Медики Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в январе-августе 2021 года провели 31 трансплантацию косного мозга, что на пять трансплантаций больше, чем за 2020 год, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, в настоящее время в отделении трансплантации костного мозга "Охматдет" для детей проводят все типы аллогенной трансплантации.

Кроме того, в апреле 2020 года в "Охматдете" впервые провели первую неродственную трансплантацию. Донора нашли в Германии благодаря работе Украинского реестра доноров костного мозга.

Проведение такой операции обходится государству в $65-90 тыс., что вдвое дешевле, чем отправить пациента на лечение в Турцию, и в три-четыре раза дешевле, чем в Израиле или Германии.

В Минздраве отмечают, что отделение трансплантации костного мозга "Охматдета" может обеспечить до 50-60% потребности в трансплантации. Для обеспечения потребности в полной мере необходимо дальнейшее развитие сети трансплантационных центров в регионах.