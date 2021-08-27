Врачи Александровской больницы в Киеве провели операцию по имплантации в сердце устройства для перекачки крови

Врачи Александровской клинической больницы Киева провели операцию по имплантации в сердце механического устройства для перекачки крови, сообщила пресс-служба Киевгоргосадминистрации.

Согласно сообщению, пациент 50 лет был госпитализирован в августе 2021 года в отделение кардиохирургии с жалобами на выраженную одышку, общую слабость и отеки нижних конечностей. Ранее он перенес инфаркт миокарда и имплантацию кардиовертер-дефибриллятора из-за частых приступов аритмии.

Отмечается, что врачи Александровской больницы ранее уже дважды проводили подобное оперативное лечение.