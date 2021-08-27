Медицина

11:20 27.08.2021

Глава НТГЭИ Лапий: необходимо урегулировать использование ковидных вакцин для студентов младше 18 лет

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Глава НТГЭИ Лапий: необходимо урегулировать использование ковидных вакцин для студентов младше 18 лет

Использование ковидных вакцин для студентов нужно урегулировать в правовом поле, так как инструкции большинства вакцин предусматривают их использование только для людей старше 18 лет, считает глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.

"Например, во Львове решили, что только вакцинированы студенты будут иметь право проживать в общежитиях. Это не решение национального уровня, они такое решение приняли на местном уровне. Но здесь возникает проблема: студенты бывают и 14 лет, и 15 и 16 лет, а у нас прививаются дети от 12 лет только в отдельных случаях, например, если ребенок имеет сопутствующие заболевания или выезжает за границу. Никто не предполагал, что на местах примут такие решения, а по какому алгоритму его выполнить для студентов младше 18 лет, непонятно. Поэтому сейчас у нас есть задача урегулировать правовое поле для вакцинации студентов", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Лапий отметил, что "если студент должен иметь две дозы вакцины, то чем бы он ни вакцинировался сейчас, он все равно не успеет получить полный курс (до начала учебного года - ИФ)".

Теги: #нтгэи #вакцинация #лапий #коронавирус
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