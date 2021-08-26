Медицина

17:42 26.08.2021

Украина ведет переговоры с производителями вакцин – Минздрав

1 мин читать
Украина ведет переговоры с производителями вакцин – Минздрав

Украина ведет переговоры с правительствами государств и производителями вакцин, в частности вакцины Moderna, об их поставках в Украину, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве здравоохранения.

"Минздрав и правительство Украины ведет переговоры как с правительствами стран, так и с производителями вакцин относительно возможных поставок этих препаратов в Украину", - сообщили в Минздраве.

В ведомстве сообщили, что по состоянию на 24 августа на складах в Украине находилось 805,652 тыс. доз вакцины Moderna.

В Минздраве уточнили, что имеющаяся в наличии вакцина Moderna будет использоваться преимущественно для вакцинации второй дозой гражданам, которые были вакцинированы ею первой дозой.

По состоянию на 24 августа на национальном, региональных и местных складах находятся более 11 млн вакцин разных производителей.

Теги: #переговоры #минздрав #moderna
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:58 26.08.2021
Япония приостанавливает использование вакцины Moderna из-за примесей

Япония приостанавливает использование вакцины Moderna из-за примесей

12:04 25.08.2021
Система здравоохранения Украины готова к росту заболеваемости COVID-19 – министр

Система здравоохранения Украины готова к росту заболеваемости COVID-19 – министр

06:39 20.08.2021
Путин и Меркель проведут переговоры в Москве, на повестке актуальные международные вопросы

Путин и Меркель проведут переговоры в Москве, на повестке актуальные международные вопросы

21:38 19.08.2021
Зеленский: пока "Северный поток – 2" не запущен, Украина будет активно защищать свои интересы

Зеленский: пока "Северный поток – 2" не запущен, Украина будет активно защищать свои интересы

18:22 17.08.2021
Минздрав рекомендовал регионам Украины улучшить коммуникацию по вакцинации от COVID-19

Минздрав рекомендовал регионам Украины улучшить коммуникацию по вакцинации от COVID-19

18:01 17.08.2021
В Украине более 80% умерших от COVID-19 старше 60 лет – Минздрав

В Украине более 80% умерших от COVID-19 старше 60 лет – Минздрав

06:29 17.08.2021
Привитым от COVID-19 украинцам будут дарить билеты на концерт ко Дню независимости

Привитым от COVID-19 украинцам будут дарить билеты на концерт ко Дню независимости

17:40 16.08.2021
Минздрав призывает местные власти проинспектировать медучреждения на готовность к новой волне COVID-19

Минздрав призывает местные власти проинспектировать медучреждения на готовность к новой волне COVID-19

06:55 14.08.2021
Переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы стартовали в столице Мексики - СМИ

Переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы стартовали в столице Мексики - СМИ

10:46 12.08.2021
В случае ужесточения карантинных ограничений вакцинированные граждане могут получить привилегии – эксперт

В случае ужесточения карантинных ограничений вакцинированные граждане могут получить привилегии – эксперт

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Система здравоохранения Украины готова к росту заболеваемости COVID-19 – министр

Минздрав рекомендовал регионам Украины улучшить коммуникацию по вакцинации от COVID-19

В Моршине, где от COVID-19 полностью вакцинировано 2/3 населения, нет ни одного больного – Минздрав

Украина вскоре будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан – Радуцкий

Зеленский поставил задание обеспечить максимально возможное повышение зарплат среднего медперсонала

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине койки для пациентов с COVID-19 обеспечены кислородом на 96% - Минздрав

Решение СНБО об обеспечении граждан Украины медпомощью называет очевидные проблемы, но не предлагает стратегию - эксперт

Запорожская АЭС отгрузила первую партию медицинского кислорода

ГП "Медзакупки Украины" закупили партию препарата "Тоцилизумаб" для лечения COVID-19

Развернуть в Украине собственное производство вакцин может лишь государство – мнение

Предложение по реагентике на ковидные тесты существенно превышает спрос – мнение

"Синэво" завершает подготовку функционала для передачи результатов тестирований для генерирования цифровых ковидных сертификатов в "Дии"

Часть получивших в 2020г переходное финансирование больниц по-прежнему неэффективны – НСЗУ

Кабмин Украины продлил сроки предоплаты при международных закупках лексредств

Кабмин назначил на должности заместителей главы НСЗУ Анну Фенчак и Татьяну Бойко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА