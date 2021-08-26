Украина ведет переговоры с производителями вакцин – Минздрав

Украина ведет переговоры с правительствами государств и производителями вакцин, в частности вакцины Moderna, об их поставках в Украину, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве здравоохранения.

"Минздрав и правительство Украины ведет переговоры как с правительствами стран, так и с производителями вакцин относительно возможных поставок этих препаратов в Украину", - сообщили в Минздраве.

В ведомстве сообщили, что по состоянию на 24 августа на складах в Украине находилось 805,652 тыс. доз вакцины Moderna.

В Минздраве уточнили, что имеющаяся в наличии вакцина Moderna будет использоваться преимущественно для вакцинации второй дозой гражданам, которые были вакцинированы ею первой дозой.

По состоянию на 24 августа на национальном, региональных и местных складах находятся более 11 млн вакцин разных производителей.