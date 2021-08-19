ГП "Медзакупки Украины" закупили партию препарата "Тоцилизумаб" для лечения COVID-19

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) закупило 2,784 тыс. флаконов препарата "Тоцилизумаб" для лечения тяжелобольных с COVID-19, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, партию препарата поставили на национальный склад. Вкоре он будет распределен по регионам.

Помимо этого, сообщает Минздрав, продолжается закупка 18,4 тыс. упаковок препарата "Ремдесивир".

Есть также договоренности о поставках инновационного противовирусного препарата прямого действия, который назначают пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, во избежание осложнений и госпитализаций. Сейчас препарат находится на третьей (последней) стадии клинических исследований. Минздрав предварительно договорился о квоте на поставку препарата для лечения 300 тыс. пациентов.