Медицина

17:04 18.08.2021

Предложение по реагентике на ковидные тесты существенно превышает спрос – мнение

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Предложение по реагентике на ковидные тесты существенно превышает спрос – мнение

Предложение по реагентике для проведения тестирования на COVID-19 в настоящее время существенно превышает спрос, считает коммерческий директор лаборатории "Синэво" Николай Скавронский.

"В отличие от начала эпидемии в настоящее время предложение по реагентике на ковидные тесты существенно превышает спрос, поэтому мы наблюдаем тенденцию к снижению цен и даже демпинг среди лабораторий", - сказа он.

При этом эксперт подчеркнул, что для сохранения прибыльности операторы массово переходят на дешевые реагенты, в частности на китайские экспресс-тесты на антиген, цена закупки которых - около $1-2 за тест, а также на ПЦР-тесты российского и украинского производства, цена закупки которых - около $4-8 за тест.

"При этом качество тестов уже почти никого не интересует, всем нужен просто документ с отрицательным результатом", - констатирует он.

Комментируя ситуацию на рынке лабораторной диагностики по итогам первого полугодия 2021 года, Скавронский сообщил, что после некоторой турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, рынок лабораторной диагностики относительно стабилизировался.

"Все основные операторы тестирования на COVID-19 заняли свои доли, особых сдвигов в ближайшее время мы уже не ожидаем", - сказал он.

"Синэво" - крупнейшая в Украине сеть лабораторий, входит в шведский медицинский холдинг Medicover. Насчитывает 320 лабораторных центров, работающих в 125 населенных пунктах Украины, а также восемь лабораторий, где выполняется более 1 тыс. Видов тестов.

Ежегодно лабораторные центры компании обслуживают более 4 млн клиентов.

В 2017 году "Синэво" в составе холдинга Medicover осуществила ИРО на Стокгольмской фондовой бирже. Таким образом, "Синэво" стала первой и единственной в Украине медицинской компанией, акции которой котируются на международной бирже.

С 2007 года холдинг Medicover инвестировал в развитие компании более EUR50 млн.

Теги: #скавронский #синэво #реагенты
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