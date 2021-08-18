Кабмин Украины продлил сроки предоплаты при международных закупках лексредств

Кабинет министров Украины продлил сроки предоплаты при закупках лексредств и медизделий через международные закупочные организации по ряду направлений.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду.

Согласно тексту документа, в частности, предусмотрено продление сроков:

- на срок не более 18 месяцев на закупки лексредств, медизделий и вакцин на основании заключенных в 2020 году договоров;

- на срок не более 38 месяцев - на основании заключенных в 2019 году договоров по направлению "Химиотерапевтические препараты, радиофармпрепараты и препараты сопровождения для лечения онкобольных; медизделия, лексредства и вакцины для предотвращения распространения на территории Украины COVID-19; лексредства для антиретровирусной терапии взрослых, подростков и детей";

- на срок не более 31 месяца - на основании заключенных в 2019 году договоров по направлениям "Лексредства и медизделия для лечения детей, больных онкологическими и онкогематологическими заболеваниями" и "Препараты для лечения дыхательных расстройств новорожденных".

Такое решение правительства обусловлено необходимостью распределить средства, сэкономленные при закупках международной организацией.