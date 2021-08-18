"Синэво" завершает подготовку функционала для передачи результатов тестирований для генерирования цифровых ковидных сертификатов в "Дии"

Лаборатория "Синэво" заканчивает подготовку функционала для передачи результатов тестирований на COVID-19 в единую электронную систему для последующего генерирования цифровых ковидных сертификатов в приложении "Дия".

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" коммерческий директор "Синэво" Николай Скавронский, полноценный запуск сервиса планируется в течение сентября.

Он также сообщил, что в реализации этого проекта лаборатория сотрудничает с медицинской информационной системой (МИС) Helsi.

"Helsi обеспечивает синхронизацию данных между лабораторией "Синэво" и Центральной базой данных электронной системы здравоохранения. На основе информации из этой базы данных сервис "Дия" уже будет генерировать цифровые электронные сертификаты", - пояснил он.

По словам Скавронского, после того как клиент в "Синэво" сдаст тест на COVID-19 и получит результат, на основании этих данных сформируется цифровой сертификат, который будет доступен в приложении "Дия". "Аналогично все пользователи приложения Helsi также будут видеть результаты своих тестов на COVID-19 в электронном кабинете", - сказал он.

"Синэво" - крупнейшая в Украине сеть лабораторий, входит в шведский медицинский холдинг Medicover. Сеть Синэво насчитывает 320 лабораторных центров, работающих в 125 населенных пунктах Украины, а также восемь лабораторий, где выполняется более 1 тыс. видов тестов.

Ежегодно лабораторные центры компании обслуживают более 4 млн клиентов.

В 2017 году "Синэво" в составе холдинга Medicover осуществила ИРО на Стокгольмской фондовой бирже. Таким образом, "Синэво" стала первой и единственной в Украине медицинской компанией, акции которой котируются на международной бирже.

С 2007 года холдинг Medicover инвестировал в развитие компании более EUR50 млн.