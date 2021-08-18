Часть получивших в 2020 году переходное финансирование больниц по-прежнему неэффективны – НСЗУ

Часть больниц, которые в 2020 году получили из госбюджета переходное финансирование для подготовки к работе в условиях Программы медицинских гарантий (ПМГ), не изменили свои подходы работе, не пересмотрели стратегию развития и остаются неэффективными, считают в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ).

"От стратегии развития, которую выберет руководитель больницы, способности составить реальный финансовый план и выполнить его зависит успешность больницы и зарплаты работников. Медицинские учреждения уже не являются бюджетными учреждениями, которые осваивают деньги, это предприятия, которые конкурируют за пациента и получают деньги за оказанные медицинские услуги и распоряжаются средствами, согласно финансовому плану", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы НСЗУ Татьяна Бойко.

Она подчеркнула, что НСЗУ не содержит медучреждения, а закупает у них медицинские услуги, которые те готовы и способны предоставить пациентам. Поэтому НСЗУ как закупщик имеет требования к медуслугам, в частности о наличии определенного оборудования и достаточного количества врачей определенной специализации.

"От соответствия требованиям зависит качество услуги. Если больница отвечает требованиям, предоставляет много услуг, если в их перечень входят приоритетные услуги (лечение инсультов, инфарктов, роды, диагностика онкозаболеваний), то медучреждение получает больше денег. Больницы совместно с собственником должны составлять стратегию развития, планировать, что им нужно для заключения договора на новые пакеты и, соответственно, получить больше", - сказала Бойко.

В качестве примеров успешной работы в рамках финансирования за оказанные медуслуги она привела Нововодолажскую центральную больницу и Балаклейскую клиническую многопрофильную больницу интенсивного лечения (обе - Харьковская обл.). Так, Нововодолажская ЦБ в 2020 году заключила с НСЗУ договор на оказание услуг на сумму 23,911 млн грн. Медучреждение предоставляет услуги жителям района, где проживает 44,413 тыс. чел. За счет ПМГ медучреждение докупило хирургическое оборудование на 1,5 млн грн и обновило материально-техническую базу. Кроме того, местные власти из бюджета выделили 5 млн грн на капитальный ремонт.

"Это позволило клинике заключить договоры еще на два пакета услуг по хирургическим и терапевтическим направлениям. Сейчас медучреждение готовится заключить договоры на паллиативную помощь взрослым и детям без хирургических операций. Таким образом, на 2021 год больница имеет договор с НСЗУ уже на 3 млн грн больше, чем в 2020-м - на сумму почти 26,72 млн грн. В больнице идет стабильное увеличение средней заработной платы всех категорий работников", - сказала Бойко.

Она обратила внимание и на пример Балаклейской клинической многопрофильной больницы интенсивного лечения, которая оказывает услуги району с населением 94,33 тыс. чел. Так, в 2020 году медучреждение имело договор с НСЗУ на оказание услуг на сумму 60,277 млн грн. При этом за счет инвестиций, закупки КТ и УЗИ клиника смогла заключить договор на предоставление новых услуг, и в 2021 году медучреждение имеет договор с НСЗУ на сумму уже более 74,03 млн грн.

В этой больнице пациенты могут получить услуги по 17 пакетам (без учета ковидного пакета и пакета по вакцинации), среди которых - пять приоритетных пакетов.

Средняя зарплата в этом медучреждении по итогам первого квартала 2021 года составила: у руководства – 42,228 тыс. грн, у руководителей структурных подразделений – 38,451 тыс. грн, у врачей – 24,819 тыс. грн (в то время как в 2020-м зарплата врача составляла – 7,154 тыс. грн), у среднего медперсонала – 17,012 тыс. грн (в 2020-м – 12,163 тыс. грн), младшего медперсонала – 10,382 тыс. грн (в 2020-м – 7,154 тыс. грн.).

Вместе с тем Бойко отметила наличие примеров, когда руководители медучреждений до сих пор не понимают, для чего нужно трансформировать медучреждение и продолжают жить по старым правилам.

"Из-за их бездеятельности медучреждения теряют время, средства и создается напряжение в коллективах. А владельцы медучреждений, местная власть несут расходы из-за неэффективного руководителя", - сказала она.

В качестве примера Бойко привела Валковскую больницу (Харьковская обл.), которая в 2020 году получила более 900 тыс. грн переходного финансирования, чтобы лучше подготовиться к 2021 году. При этом сравнение показателей второго квартала 2020 и 2021 гг. показало, что больница только ухудшила показатели, получив во втором квартале 2020 года за оказанные медуслуги более 30,943 млн грн, а в за аналогичный период 2021 года - 9,888 млн грн. При этом оплата труда в этой клинике по ковидному пакету сократилась почти в трое - до 4,116 млн грн, за приоритетные амбулаторные услуги – вдвое (до 15,987 млн грн), за приоритетные стационарные услуги - почти в пять раз (до 207,604 тыс. грн), за стационарные услуги общего профиля – вдвое (до 5,485 млн грн).

"Валковская больница имеет договор на инсульты, приоритетную услугу. Но медучреждение не пролечило ни одного случая в этом году. Или эти данные не вносятся, или пациенты не обращаются туда", - сказала Бойко.

По ее словам, аналогичная ситуация сложилась и в Чорткивской городской центральной больнице (Тернопольская обл.), где в 2020 году врачи не отчитывались о предоставленных пациентам услугах в электронной системе здравоохранения. Поэтому в 2021 году больница получила значительно меньшую сумму договора.

Кроме того, по словам Бойко, предыдущее руководство больницы не использовало 8 млн грн, которые поступили из госбюджета на реконструкцию приемно-диагностического отделения. Поэтому в 2021 году реконструкция отделения стала бременем для бюджета Чорткивской общины, так как стоимость ремонтных работ составила 9 млн грн.

"Поэтому для разрешения ситуации местные власти сменили руководителя Чорткивской больницы. В клинике начали отказываться от использования старых бумажных карточек и решили вести электронные медицинские записи как первичную документацию. Все данные будут сразу вноситься в электронную систему, поскольку именно от внесения информации о предоставленных услугах зависит финансирование, а соответственно, и бюджет учреждения на заработные платы и другие текущие нужды", - подчеркнула заместитель главы НСЗУ.