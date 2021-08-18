Кабмин назначил на должности заместителей главы НСЗУ Анну Фенчак и Татьяну Бойко

Кабинет министров Украины назначил на должности заместителей председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ) Татьяну Бойко и Анну Фенчак, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем "Телеграм-канале".

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Бойко с 2018 года занимала пост директора департамента коммуникаций НСЗУ.

Фенчак ранее занимала пост замдиректора департамента медицинских услуг и лекарственных средств НСЗУ.