Новые карантинные ограничения должны учитывать вакцинацию в Украине и готовность больниц в регионах к сезонным ОРВИ - мнение

В постановлении Кабинета министров Украины о карантине должны быть учтены статусы вакцинации в государстве и готовность больниц к сезонным заболеваниям в регионах, считает СЕО Arricano Анна Чуботина.

"Мы, как один из ведущих девелоперов ТРЦ в Украине, разделяем необходимость внедрения новых подходов во время карантина, которые позволят обеспечить дополнительную защиту населения и возможность бизнесу продолжать работать", - сообщила Чуботина в комментарии "Интерфакс-Украина" в среду.

СЕО Arricano отметила, что как компании, так и государственные органы власти получили новый опыт в управлении нетипичными ситуациями, вызванными COVID 19. Поэтому внимание бизнес-сообщества привлекли заявления представителей Министерства здравоохранения, опубликованные Союзом украинских предпринимателей после проведенной с ним встречи, о том что что никаких существенных изменений, которые дадут бизнесу и населению больше гибкости в случае введения ограничений, постановление о карантине не предусматривает.

"Мы готовы поддержать инициативы, которые направлены на обеспечение дополнительной защиты населения. При этом мы осторожно относимся к невзвешенным действиям и сценариям, которые внедряются формально, без логики и четкого плана", - сообщила Чуботина.

Она отметила, что сегодня крайне важны для государства, бизнеса и населения официальная коммуникация на государственном уровне, эффективное убеждение о важности вакцинации и создание позитивного общественного мнения по иммунизации.

"Сегодня внимание резонно должно быть сосредоточено на готовности медицинской инфраструктуры к сезонному росту ОРВИ и принятии на лечение больных, ускорении вакцинации населения. И это важный вопрос, который бизнес задает власти", - подчеркнула Чуботина

Она напомнила, что со своей стороны Arricano одной из первых приняла на себя обязательства информировать о респираторном этикете и социальной дистанции еще весной 2020 года, а также выступила послом и провайдером создания центров вакцинации в ТРЦ в Киеве, Запорожье и Кривом Роге.

"Мы создали специальные условия для нашей команды, работников магазинов ТРЦ, а также гостей для того, чтобы все имели возможность вакцинироваться", - сообщила СЕО Arricano.

Эксперт отметила, что в проекте центров вакцинации компания столкнулись со многими трудностями, главные из которых - это отсутствие качественного информирования населения о важности иммунизации населения для противодействия дальнейшему распространению COVID 19 и, как следствие, низкий уровень общественного убеждения и социальной уверенности в необходимости и безопасности вакцинации. "Качественная информационная кампания, прозрачная коммуникация власти и бизнеса - это обязательный этап введения каких-либо изменений и инноваций. Тем более, если это касается здоровья и безопасности людей", - подчеркнула эксперт.