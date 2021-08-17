Гоструда до конца недели завершит проверку по факту невыплаты зарплаты работникам Сосновской горбольницы, которые объявили голодовку

Государственная служба Украины по вопросам труда должна до конца текущей недели завершить проверку по фактам задолженности по заработной плате работникам коммунального предприятия "Городская больница Сосновского городского совета", которые ранее объявили о начале головки из-за невыплаты зарплат.

Как сообщает пресс-служба министерства экономики Украины, проверка указанных фактов уже начата.

"Проверка уже начата и я лично буду контролировать, чтобы она была завершена в течение ближайших дней, а ее результаты попали в правоохранительные органы для осуществления дальнейших действий", - заявил по этому поводу первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Алексей Любченко.

Отмечается, что общая сумма задолженности составляет более 1,7 млн грн перед 72 работающими и 19 уволенными работниками за апрель - июнь этого года.

Как сообщалось, 13 августа 18 медиков КП "Городская больница Сосновского горсовета" объявили голодовку. Они заявили, что всем работникам больницы с апреля 2021 года не выплачивают зарплату.