Медицина

18:22 17.08.2021

Минздрав рекомендовал регионам Украины улучшить коммуникацию по вакцинации от COVID-19

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Минздрав рекомендовал регионам Украины улучшить коммуникацию по вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения рекомендует региональным структурным подразделениям по вопросам здравоохранения улучшить коммуникацию по вакцинации от COVID-19.

Соответствующее распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера, связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19, министра здравоохранения Виктора Ляшко обнародовано на сайте Минздрава.

Распоряжением также предлагается изменить графики работы пунктов вакцинации в соответствии с потребностями граждан и приглашать население на вторую дозу вакцины в связи с отставанием по повторной вакцинации в Украине.

"Важно, чтобы пункты последовали практике центров массовой вакцинации и их возможности совпадали с потребностями граждан. В командировке я увидел много пунктов, которые были закрыты уже после обеда, потому что их график работы преимущественно с 10:00 до 12:00. Конечно, они не успевают охватить всех желающих, потому что люди работают в это время", - прокомментировал министр.

Теги: #ляшко #коронавирус #минздрав
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