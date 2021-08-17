Медицина

18:01 17.08.2021

В Украине более 80% умерших от COVID-19 старше 60 лет – Минздрав

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В Украине более 80% умерших от COVID-19 старше 60 лет – Минздрав

Более 80% всех умерших от COVID-19 в Украине - это люди старше 60 лет, сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.

Согласно сообщению, по состоянию на 14 августа 2021 года от коронавирусной болезни умерли 53,255 тыс. человек, из них 43,566 тыс. в возрасте 60+.

"Это еще одно свидетельство того, что пожилые люди находятся в зоне высокого риска коронавирусной болезни. Причем чем старше человек, тем выше этот риск. Так, доля людей в возрасте 60-69 лет среди умерших составляет 29% (15,533 тыс. человек), а людей в возрасте от 70 лет - 52% (28,033 тыс.)",- отмечается в сообщении.

 

Теги: #коронавирус #украина #минздрав
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