Минздрав призывает местные власти проинспектировать медучреждения на готовность к новой волне COVID-19

Министерство здравоохранения Украины призывает местные власти проинспектировать медучреждения на предмет готовности к новой волне COVID-19, сообщается на сайте ведомства.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в июне ведомство утвердило обновленный перечень из 257 медучреждений для предоставления помощи больным с COVID-19.

"Регионы пополнили автопарк "скорых", которые должны четко следовать определенному маршруту пациента, а не просто везти больных в ближайшую больницу. Установлены 161 компьютерный томограф и 148 рентген-аппаратов, 165 УЗИ-аппаратов. (…) Прошу убедиться, что это оборудование установлено и готово предоставлять помощь в случае роста заболеваемости COVID-19", - цитирует министра пресс-служба.

Помимо этого, по его словам, для амбулаторного лечения закуплено 14,79 тыс. кислородных концентраторов во всех областях на общую сумму 693,693 млн грн. Дополнительно 43 больницы получили 152 млн грн для усовершенствования систем поставки кислорода, также в рамках международной техпомощи уже смонтированы новые кислородные станции в 20 медучреждениях, оказывающих помощь пациентам с COVID-19.

В Минздраве отмечают, что медучреждения имели достаточно времени, чтобы подготовиться и соответствовать требованиям НСЗУ.